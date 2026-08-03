Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας drones, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Παράλληλα, επίθεση με drones σημειώθηκε σε μεγάλο κέντρο εφοδιαστικής της εταιρείας Wildberries στην περιοχή Βλαντίμιρ της Ρωσίας.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν εκρήξεις από ουκρανικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Κριμαίας.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιθέσεων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στο Κρασνοντάρ, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού και τεσσάρων ανθρώπων αντίστοιχα.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό αρκετών αμάχων, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, σε παραθαλάσσιες και κατοικημένες περιοχές.

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Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν σε νυχτερινά πλήγματα εναντίον στόχων στις ρωσικές περιοχές του Μπέλγκοροντ και του Βλαντίμιρ στις 3 Αυγούστου, πλήττοντας πανεπιστήμιο που φέρεται να εμπλέκεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας drones, καθώς και ένα μεγάλο κέντρο εφοδιαστικής (logistics).

Στο στόχαστρο πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ και κέντρο logistics

Το τοπικό μέσο Pepel ανέφερε ότι αρκετά drones έπληξαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ «V.G. Shukhov» κατά τη διάρκεια επίθεσης μεγάλης κλίμακας στην πόλη. Τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, καταστρέφοντας ένα από τα κτίρια του ιδρύματος.

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Σύμφωνα με την The Moscow Times, οι εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη και τη δοκιμή αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου drones, βασισμένου στον ρωσικής κατασκευής μικροεπεξεργαστή Milandr.

In Belgorod, a building at BSTU (Belgorod State Technological University) was reportedly struck. According to comments from local residents, the facility was used for the assembly and testing of drones. pic.twitter.com/IGLslvJAhm August 3, 2026

Το πανεπιστήμιο είχε προσφατα ανοίξει εγγραφές για θερινά προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η εν λόγω τεχνολογία προοριζόταν για πολιτικές εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση γραμμών ηλεκτροδότησης, υποδομών θέρμανσης και η αεροφωτογράφιση.

Ξεχωριστή επίθεση με drones έπληξε συγκρότημα αποθηκών στην περιοχή Βλαντίμιρ της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Αβντέγιεφ.

«Ο κόσμος απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο», έγραψε στο Telegram.

Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ αναγνώρισε ως στόχο το κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries («Vladimir – Vorshinskoye»). Βίντεο από το σημείο φαίνεται να δείχνουν τουλάχιστον ένα drone να προσκρούει στις αποθήκες πριν ξεσπάσει πυρκαγιά.

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Right now, the Wildberries warehouse in Khryastovo, Vladimir Oblast, is under attack. The strike is ongoing. pic.twitter.com/z1HaMUs6sz — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 3, 2026

Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν αρκετές περιοχές στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με τα κανάλια παρακολούθησης Crimean Wind και Exilenova+. Αναφέρθηκαν εκρήξεις στις περιοχές Σάκι, Θεοδοσία, Συμφερούπολη και Κερτς.

Ρωσία: Νεκρή 13χρονη από ουκρανική επίθεση με drone

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή (2/8/2026), έπληξε περιοχή δίπλα σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί και να τραυματιστούν άλλα δύο.

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Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σουβάεφ, ανακοίνωσε το περιστατικό μέσω Telegram και χαρακτήρισε την επίθεση ως «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια».

Ukrainian drone kills one child, injures two in playground in Russia's Belgorod region https://t.co/lJdWjBbFsI https://t.co/lJdWjBbFsI — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ουκρανικό drone,έπληξε σημείο δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα.

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Διασώστες που έσπευσαν επιτόπου, δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του 13χρονου κοριτσιού, που είχε υποστεί βαριά τραύματα, τόνισε ο αξιωματούχος. Άλλα δυο κορίτσια, 7 και 9 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

Παράλληλα, τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε ανάμεσα σε λουόμενους σε πολυσύχναστη παραλία της περιφέρειας του Κρασνοντάρ το πρωί της Δευτέρας.

A Ukrainian kamikaze drone hit a beach in Gelendzhik, Russia; killing 4 people and injuring 13 others. pic.twitter.com/EER8zd3ldd Advertisement August 3, 2026

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι τα θύματα προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών του drone και όχι από άμεσο πλήγμα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δέκα άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι. Τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

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Με πληροφορίες από Kyiv Post, UNITED24 Media, Reuters