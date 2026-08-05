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Παρά τη σοβαρή αναπηρία της, η νεαρή αθλήτρια επέστρεψε στις προπονήσεις και κατέκτησε χρυσά μετάλλια σε διεθνείς αγώνες χρησιμοποιώντας προσθετικό μέλος.

Η αθλήτρια στοχεύει πλέον στη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Πριν από τέσσερα χρόνια, η ζωή της Σάσα Πασκάλ άλλαξε για πάντα. Η 10χρονη Ουκρανή αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής έχασε το πόδι της μετά απο επίθεση ρωσικού πυραύλου στο σπίτι της στο παραθαλάσσιο χωριό Ζατόκα, στην περιοχή της Οδησσού.

Η στιγμή που άλλαξαν τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2022, όταν η Σάσα και η μητέρα της, Μαρία, απολάμβαναν λίγες στιγμές χαλάρωσης στην παραλία. Χωρίς καμία προειδοποίηση, ένας πύραυλος έπληξε το σπίτι της οικογένειας, μετατρέποντάς το σε μια μάζα από πέτρες, σίδερα και μπετόν.

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Η Μαρία, παρά το γεγονός ότι έχασε προσωρινά τις αισθήσεις της από την έκρηξη, θυμάται ακόμα ζωντανά τη φρίκη:

«Η κόρη μου ήταν πεσμένη μπρούμυτα. Μια τεράστια, βαριά πλάκα τσιμέντου είχε καταπλακώσει το πόδι της. Το χέρι της είχε εξαρθρωθεί, τα κόκαλά της φαίνονταν και το δάχτυλό της κρεμόταν. Είχε επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι», είχε πει η μητέρα της.

Γείτονες έσπευσαν να απεγκλωβίσουν το παιδί και η 10χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για 15 ημέρες στην εντατική σε καταστολή. Οι γιατροί, αφού σταθεροποίησαν τη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική βλάβη, διαπίστωσαν ότι η κυκλοφορία του αίματος στο αριστερό της πόδι είχε διακοπεί. Ο ακρωτηριασμός ήταν αναπόφευκτος.

Για πολλούς, ένα τέτοιο τραύμα θα σήμαινε το τέλος κάθε αθλητικής φιλοδοξίας. Όχι όμως για τη Σάσα!

«Το πάθος μου για τον αθλητισμό είναι μεγαλύτερο από την απώλειά μου», δήλωσε στο CNN Sports.

Μετά από επτά μήνες αποκατάστασης, όπου έμαθε ξανά να βαδίζει με τεχνητό μέλος, η Σάσα επέστρεψε στο γυμναστήριο. Μόλις λίγους μήνες αργότερα, συμμετείχε στον πρώτο της αγώνα ρυθμικής γυμναστικής με προσθετικό μέλος στο Τσερνομόρσκ, κατακτώντας την πρώτη θέση.

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«Η γυμναστική είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου», λέει η ίδια. «Είναι η καθημερινή μου ευκαιρία να παραμένω δυνατή. Είναι το πάθος μου». Ο Πρόεδρος Ζελένσκι την τίμησε με το βραβείο «Mέλλον της Ουκρανίας» και έκτοτε έκανε παγκόσμια την ιστορία της.

Το παγκόσμιο ταξίδι

Η Σάσα βρίσκεται στο Τόκιο για τον τελευταίο σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας «Dance of Freedom Tour» — μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rinat Akhmetov σε συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα Σαχτάρ Ντονέτσκ, με στόχο να ακουστούν οι φωνές των πληγέντων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η περιοδεία είναι αφιερωμένη στην επερχόμενη 35η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας (24 Αυγούστου), συνδέοντας την προσωπική ιστορία της Σάσα με τον αγώνα της χώρας της.

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Πριν το Τόκιο, η 10χρονη αθλήτρια εντυπωσίασε το κοινό στο Παρίσι (κάτω από τον Πύργο του Άιφελ), στην Times Square της Νέας Υόρκης, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Ναϊρόμπι.

«Είναι μια απίστευτη εμπειρία», αναφέρει. «Κάθε πόλη είναι όμορφη με τον τρόπο της. Χαίρομαι που ταξιδεύω, γιατί είναι μια ευκαιρία να ξεφεύγει το μυαλό μου από όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μου».

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Παρά το νεαρό της ηλικίας της, αποτελεί πρότυπο για πολλούς ανθρώπους

Η μητέρα της, που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της, συμπληρώνει: «Είναι αλύγιστη. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, αποτελεί πρότυπο για πολλούς ανθρώπους. Δεν την πιέσαμε ποτέ· όλα πηγάζουν από την ίδια».

Το τίμημα του πολέμου

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, το τίμημα για τα παιδιά της χώρας παραμένει τεράστιο. Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, 2,6 εκατομμύρια παιδιά παραμένουν εκτοπισμένα (σχεδόν 791.000 στο εσωτερικό της χώρας και 1,8 εκατομμύρια ως πρόσφυγες στο εξωτερικό), περισσότερα από 3.400 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την αρχή της εισβολής και πάνω από 1.700 σχολικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, αφήνοντας 1 στα 3 παιδιά χωρίς πλήρη δια ζώσης εκπαίδευση.

Η Σάσα προπονείται πλέον 3 έως 4 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Πρόσφατα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά Carla’s Rhythmic Cup στη Ρουμανία, αγωνιζόμενη απέναντι σε παιδιά χωρίς αναπηρία.

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Επιπλέον, η ιστορία της ενέπνευσε τη δημιουργία του συμπεριληπτικού κόμικ «The Heart Sees More Than the Eyes», το οποίο διανέμεται σε σχολικές αίθουσες μέσω προγραμμάτων της UNICEF για την ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία.

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Ο στόχος των Παραολυμπιακών αγώνων

Ο μεγάλος της στόχος είναι ξεκάθαρος: «Θέλω να συμμετάσχω στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μπρίσμπεϊν σε έξι χρόνια και να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο», δηλώνει, εφόσον η ρυθμική γυμναστική ενταχθεί στο παραολυμπιακό πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψή της στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Ολεξάντρ Ούσικ της έδωσε μια συμβουλή: «Γράψε σε ένα χαρτί το όνομά σου και τη λέξη “Ολυμπιονίκης”. Να το διαβάζεις κάθε μέρα για να σου δίνει κίνητρο».

Όσο για το μήνυμα που στέλνει η ίδια η 10χρονη στα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προκλήσεις σε όλο τον κόσμο;

«Μην τα παρατάτε, συνεχίστε να προχωράτε μπροστά και μη φοβάστε τίποτα».

Με πληροφορίες από CNN, United Nations News