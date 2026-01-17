Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη της Δανίας, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να διατυπώνει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

WATCH: Anti-Trump crowds swell in Copenhagen, Denmark during ‘Hands off Greenland’ protest against US control of world’s largest island https://t.co/Rb5FkNqnkG pic.twitter.com/bqDhFCyrhd Advertisement Advertisement January 17, 2026

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: “Kalaallit Nunaat!”, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας Νουούκ κατά του Αμερικανού προέδρου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

Protesters gather in Denmark's capital Copenhagen in display of solidarity with Greenland. Ilyas Avci has more from Nuuk pic.twitter.com/ufS7kyyDva — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 17, 2026

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)