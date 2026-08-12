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Η ίδια απέδωσε την απώλεια βάρους της στο βαρύ πένθος για τον θάνατο των γονιών της και σε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ορισμένα από τα επικριτικά μηνύματα που έλαβε, τονίζοντας πως οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση.

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Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram, αφού απάντησε σε μια πληθώρα σκληρών σχολίων σχετικά με την εμφάνισή της. Η 53χρονη Βρετανίδα ηθοποιός δημοσίευσε το Σάββατο μια σειρά συγκινητικών αναρτήσεων, αποκαλύπτοντας μερικά από τα μηνύματα που έλαβε σχετικά με το βάρος της, μετά τον θάνατο της αγαπημένης της μητέρας, Τζούντι Λόε, πέρυσι.

Η Κέιτ, η οποία έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι πάσχει από σύνδρομο ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων (MCAS), φαίνεται να έχει διαγράψει όλες τις αναρτήσεις από το κύριο προφίλ της στο Instagram, αφού έκανε ένα διάλειμμα από την πλατφόρμα για αρκετούς μήνες.

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Το MCAS σχετίζεται με την επαναλαμβανόμενη απελευθέρωση υπερβολικών ποσοτήτων χημικών ουσιών από τα μαστοκύτταρα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργική αντίδραση.

Η 53χρονη ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, μέσω των Instagram Stories της, ορισμένα από τα μηνύματα που έχει λάβει από χρήστες των social media. Παράλληλα, εξήγησε γιατί αποφάσισε να διαγράψει όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις της.

«Χαλάρωσε με τα Ozempic! Ήσουν υπέροχη και τώρα δείχνεις ανορεξική», έγραφε ένα από τα μηνύματα που μοιράστηκε η πρωταγωνίστρια του Underworld.

Η ηθοποιός εξήγησε πως η απώλεια βάρους της συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο της μητέρας της, της ηθοποιού Τζούντι Λόε, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο πατριός της, σκηνοθέτης Ρόι Μπάτερσμπι, είχε πεθάνει τον Ιανουάριο του 2024.

«Κάνεις ένα διάλειμμα από το Instagram για αρκετούς μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας σου, διαγράφεις όλες τις δημοσιεύσεις σου και εξηγείς με αρκετές λεπτομέρειες τι μπορεί να έχει προκαλέσει την απώλεια βάρους σου, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η απώλεια βάρους είναι ένα από τα πρώτα σωματικά σημάδια του πένθους», έγραψε η ίδια, απαντώντας στα σχόλια.

Σε ένα 13λεπτο βίντεο, η Kέιτ αναφέρθηκε εκ νέου στα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της.

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«Κάθε φορά που δημοσιεύω μια φωτογραφία μου, λαμβάνω τεράστιο αριθμό σχολίων που μου λένε πόσο απαίσια δείχνω, ότι είμαι ανορεξική ή ότι παίρνω μεθαμφεταμίνη ή ότι έχω χάσει πάρα πολύ βάρος», ανέφερε.

«Πρώτα απ’ όλα, έχω χάσει ολόκληρη την οικογένειά μου, εκτός από την πολύτιμη κόρη μου, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα», συνέχισε.

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Κλείνοντας, η Κέιτ απηύθυνε ένα μήνυμα προς όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της, ζητώντας περισσότερη κατανόηση και ενσυναίσθηση.

«Να φέρεστε στους ανθρώπους όπως θα θέλατε να σας φέρονται και εσάς. Δείξτε λίγη κατανόηση. Αν δεν έχετε κάτι καλό να πείτε, ίσως καλύτερα να μην μιλήσετε καθόλου».

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