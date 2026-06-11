Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο νεαρές γυναίκες, μόλις 18 και 19 ετών, έχασαν τη ζωή τους στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μία υπόθεση που οι αρχές ερευνούν ως διπλή δολοφονία και αυτοκτονία. Η μία από αυτές είχε πάει να χωρίσει τον σύντροφό της. Η άλλη βρέθηκε δίπλα της για να τη στηρίξει. Καμία δεν γύρισε πίσω.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 6 Ιουνίου, όταν η 18χρονη Τζέντανς Χέιλ φέρεται να επιχείρησε να τερματίσει τη σχέση της με τον 21χρονο Τζέιμς Πρίντι. Μαζί της είχε πάει η στενή της φίλη, η 19χρονη Λάιλα Άσερ, η οποία είχε πρόσφατα γίνει μητέρα ενός κοριτσιού.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Λόρελ, οι οικογένειες των νεαρών γυναικών ανησύχησαν όταν οι τρεις τους έφυγαν από σπίτι στην περιοχή Μπάρμπουρβιλ, με την αρχική πληροφορία ότι θα πήγαιναν να πάρουν φαγητό. Η κατάσταση όμως γρήγορα πήρε άλλη τροπή, καθώς υπήρξε αναφορά για πιθανό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η μητέρα της 18χρονης φέρεται να κάλεσε το 911, λέγοντας ότι η κόρη της κρατούνταν παρά τη θέλησή της μέσα σε αυτοκίνητο. Το όχημα, ένα κόκκινο Chevrolet Cobalt, εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αλλά ο οδηγός δεν σταμάτησε. Ακολούθησε καταδίωξη που πέρασε από την κομητεία Νοξ στην κομητεία Λόρελ.

Η καταδίωξη έληξε στον αυτοκινητόδρομο Kentucky 312, όταν το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σύγκρουση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να το ακινητοποιήσουν. Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το όχημα, βρήκαν και τους τρεις επιβαίνοντες νεκρούς από πυροβολισμούς.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Τζέιμς Πρίντι πυροβόλησε και σκότωσε την Τζέντανς Χέιλ και τη Λάιλα Άσερ και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή της αστυνομίας του Μπάρμπουρβιλ, του γραφείου του σερίφη της κομητείας Νοξ και του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λόρελ.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η Λάιλα Άσερ άφησε πίσω της ένα βρέφος. Φίλοι των δύο κοριτσιών τις περιγράφουν ως αχώριστες, ενώ οι οικογένειές τους επιθυμούν να τις αποχαιρετήσουν μαζί, τιμώντας τον στενό δεσμό που είχαν στη ζωή.

Για την ενίσχυση των οικογενειών των δύο θυμάτων δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια, με στόχο την κάλυψη των εξόδων της κηδείας. Αντίστοιχη πρωτοβουλία υπήρξε και από την πλευρά της οικογένειας του 21χρονου, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς ο Πρίντι κατονομάζεται από τις αρχές ως ο δράστης της διπλής δολοφονίας.

Πίσω από την αστυνομική περιγραφή της υπόθεσης μένει η ωμή πραγματικότητα μιας ακόμη γυναικοκτονίας μέσα σε σχέση που τελείωνε. Μια 18χρονη που προσπάθησε να φύγει. Μια φίλη που πήγε μαζί της για να μη βρεθεί μόνη. Και δύο οικογένειες που πλέον θρηνούν τα παιδιά τους.

Πηγή: Το ρεπορταζ υπογράφει η δημοσιογράφος Maggie Rickerby της έγκριτης ηλεκτρονικής εφημεριδας WKYT