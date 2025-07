Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από πλήγμα εναντίον δύο ιρανικών F-14 Tomcat που βρίσκονταν στο έδαφος, έξω από τα shelters τους στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη.

Η ιρανική πολεμική αεροπορία είναι πρακτικά απαρχαιωμένη, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παλιά αμερικανικής προέλευσης μαχητικά τα οποία είχε προμηθευτεί επί Σάχη, πριν την Ισλαμική Επανάσταση. Μεταξύ αυτών ήταν το θρυλικό F-14 Tomcat, διάσημο από το κινηματογραφικό «Top Gun» και, στην περίπτωση του Ιράν, ένα μαχητικό το οποίο απέδειξε την αξία του στον πολυετή πόλεμο Ιράν- Ιράκ κατά τη δεκαετία του 1980: Τα ιρανικά Tomcats και οι χειριστές τους ήταν που πρακτικά κράτησαν, εν μέσω πολλών δυσχερειών (έλλειψη ανταλλακτικών λόγω εμπάργκο, απώλειες/ φυλακίσεις έμπειρων στελεχών λόγω των «εκκαθαρίσεων» από πλευράς του νεότευκτου τότε ισλαμικού καθεστώτος κ.α.) την ιρανική αεροπορία στον πόλεμο.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι οι Ιρανοί πιλότοι των Tomcats– που, όπως προαναφέρθηκε, πέρα από την εχθρική αεροπορία, είχαν απέναντί τους και το ισλαμικό καθεστώς που είχε αναλάβει την εξουσία στη χώρα τους, το οποίο δεν τους έβλεπε καθόλου θετικά και είχε φυλακίσει αρκετούς λόγω της αμερικανικής τους εκπαίδευσης και των σχέσεών τους με το καθεστώς του Σάχη, για να τους αποφυλακίσει μετά λόγω ανάγκης για χειριστές- είχαν σώσει τότε το Ιράν, καθώς η υπεροχή τους απέναντι στην ιρακινή αεροπορία έγινε γρήγορα αισθητή (και σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε και αποτρεπτικά, αναγκάζοντας τους Ιρακινούς να αποχωρούν όποτε αντιλαμβάνονταν ότι στην περιοχή τους βρίσκονταν ιρανικά F-14).

