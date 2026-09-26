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Μεταξύ των στιγμιότυπων ξεχωρίζει μια φωτογραφία όπου οι δύο πρωταγωνιστές ανταλλάσσουν ένα φιλί σε σκάφος στον Σηκουάνα με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης στιγμές από δείπνο και την παρουσία της τηλεπερσόνας σε πίστα αγώνων όπου συμμετείχε ο Βρετανός οδηγός.

Οι νέες αυτές εικόνες αναζωπυρώνουν τις φήμες για τη σχέση τους, η οποία είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι δύο σταρ διατηρούν γνωριμία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας φωτογραφηθεί μαζί για πρώτη φορά σε εκδήλωση το 2014.

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Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μετά τη νέα ανάρτηση της 45χρονης τηλεπερσόνας από το ταξίδι της στην Ευρώπη.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τις επισκέψεις της στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ωστόσο, εκείνο που ξεχωρίζει είναι μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τον Λιούις Χάμιλτον.

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Σε φωτογραφία που τραβήχτηκε πάνω σε σκάφος στον Σηκουάνα, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί, έχοντας πίσω τους τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Η Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτησή της με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών που επισκέφθηκε, καθώς και ένα emoji με αστέρια.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει ακόμη τις VIP προσκλήσεις που είχε η Κιμ Καρντάσιαν για συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, αλλά και μια selfie της σε πίστα αγώνων, τη στιγμή που ο Χάμιλτον περνά από μπροστά της με αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η τηλεπερσόνα θυμίζουν έντονα εκείνα που είχε δημοσιεύσει ο Βρετανός οδηγός της Formula 1 λίγες ημέρες νωρίτερα, από τις κοινές τους εξόδους και στιγμές στην Ευρώπη.

Οι δυο τους είχαν προκαλέσει για πρώτη φορά φήμες ότι είναι ζευγάρι τον Φεβρουάριο του 2026, όταν εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι. Στις 2 Φεβρουαρίου, το TMZ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνονταν να βγαίνουν από το ίδιο SUV κατά την άφιξή τους σε ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η σχέση τους, πάντως, δεν είναι καινούργια ως προς τη γνωριμία τους. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον γνωρίζονται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Μάλιστα, είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην τελετή GQ Men of the Year το 2014, όπου η Καρντάσιαν είχε εμφανιστεί μαζί με τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Οι νέες κοινές φωτογραφίες τους από το Παρίσι, και κυρίως το φιλί κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, αναζωπυρώνουν έτσι τις συζητήσεις γύρω από τη σχέση των δύο σταρ.