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Μια καλοκαιρινή απόδραση στο Αϊντάχο απήλαυσε η Κιμ Καρντάσιαν, μοιράζοντας με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram στιγμές από τις διακοπές της δίπλα στη λίμνη Coeur d’Alene.

Η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα οποία κάνει SUP (όρθια κωπηλασία), φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και μια μπαντάνα στα μαλλιά, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές δραστηριότητες στη φύση.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της αρκέστηκε στη λέξη «Lakeaxxing», έναν όρο της διαδικτυακής αργκό που περιγράφει την πλήρη αξιοποίηση του χρόνου σε μια λίμνη, μέσα από δραστηριότητες όπως το κολύμπι, η βαρκάδα, το paddleboarding και η χαλάρωση δίπλα στο νερό.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν και οι φωτογραφίες με τη 14χρονη ανιψιά της, Πενέλοπε Ντίσικ, με τις δυο τους να απολαμβάνουν μαζί το SUP στα ήρεμα νερά της λίμνης.

Η Κιμ Καρντάσιαν περνά κάθε καλοκαίρι αρκετό χρόνο στην πολυτελή εξοχική κατοικία της στην περιοχή. Η έπαυλη, την οποία απέκτησε τον Νοέμβριο του 2020 έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί το αγαπημένο θερινό καταφύγιο της ίδιας και της οικογένειάς της.