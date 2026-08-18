Φωτογραφίες από τις διακοπές της σε τροπικό προορισμό μοιράστηκε στα social media η Κιμ Καρντάσιαν, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στην παραλία, μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, αλλά και μπροστά στον καθρέφτη.
Η 45χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από την απόδρασή της. Στην πρώτη φωτογραφία εμφανίζεται αγκαλιά με τον οδηγό της Formula 1 κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής βόλτας στην παραλία. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, η Καρντάσιαν ποζάρει με ροζ μπικίνι και λευκό σορτς, ενώ ο Χάμιλτον την αγκαλιάζει από πίσω, έχοντας το χέρι του γύρω από τη μέση της.
«Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Στην απόδραση συμμετείχε και η αδελφή της Καρντάσιαν, Κλόε, μαζί με τα δύο παιδιά της, την οκτάχρονη Τρου και τον τετράχρονο Τέιτουμ. Σε άλλο στιγμιότυπο, η Κιμ χαλαρώνει πάνω σε μια κούνια στην παραλία, ενώ σε φωτογραφίες εμφανίζονται και τα παιδιά της, η οκτάχρονη Σικάγο, ο 10χρονος Σεντ και ο επτάχρονος Ψαλμ, να απολαμβάνουν τις διακοπές.