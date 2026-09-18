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Η περιπέτεια της υγείας της προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην οικογένειά της, καθώς ξύπνησε μνήμες από την ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο του πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Η Κρις Τζένερ και το οικείο περιβάλλον της Κιμ αντέδρασαν με συγκίνηση στο ενδεχόμενο η κατάστασή της να σχετίζεται με το ιστορικό του εκλιπόντος πατέρα της.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, διακεκριμένος δικηγόρος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, απεβίωσε πριν από 22 χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια ισχυρή παρακαταθήκη για την οικογένειά του.

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Η Κιμ Καρντάσιαν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην οικογένειά της, καθώς ξύπνησε μνήμες από την ασθένεια που είχε οδηγήσει στον θάνατο του πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Στο νέο τρέιλερ για την όγδοη σεζόν του «The Kardashians» γίνεται γνωστό ότι η Κιμ χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω οισοφαγίτιδας, δηλαδή φλεγμονής ή ερεθισμού στον βλεννογόνο του οισοφάγου. «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα», αναφέρει στην ομάδα μακιγιάζ της, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι, φανερά εξαντλημένη, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται δίπλα της.

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Kim Kardashian hospitalized after being diagnosed with esophagitis



Kim revealed she was dealing with the condition in a trailer for The Kardashians. Her father, Robert Kardashian, died from esophageal cancer in 2003 pic.twitter.com/ZsJ1CZg7T7 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 18, 2026

Σε άλλο σημείο του τρέιλερ, ένας φίλος της τη ρωτά αν πρόκειται για την ίδια πάθηση από την οποία είχε υποφέρει ο πατέρας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Η Κρις Τζένερ εμφανίζεται επίσης εμφανώς συγκινημένη, λέγοντας: «Δεν μπορώ, με κάνει να θέλω να κλάψω».

Ποιος ήταν ο πατέρας της Κιμ Καρντάσιαν

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν ήταν επιτυχημένος δικηγόρος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στην υπεράσπιση του O.J. Simpson. Οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλική σχέση για πολλά χρόνια, πριν από τη δίκη που κατέληξε στην αθώωση του πρώην αθλητή.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ παρέμειναν παντρεμένοι για 13 χρόνια και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: την Κόρτνεϊ, την Κιμ, την Κλόε και τον Ρόμπερτ Τζούνιορ. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1991.

Kim Kardashian hospitalized for condition linked to disease that killed her father Robert at age 59 https://t.co/Bj6y2u8Mj8 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 17, 2026

Ο Ρόμπερτ πέθανε τέσσερα χρόνια πριν από την έναρξη του «Keeping Up With The Kardashians», του ριάλιτι που έκανε την οικογένεια γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Η Κιμ είχε αναφερθεί το 2023, σε συνέντευξή της στο GQ, σε μία από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε με τον πατέρα της. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει, εκείνος τής είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι θα κατάφερνε να προχωρήσει στη ζωή της, ενώ της είχε ζητήσει να προσέχει τα αδέλφια της.

«Εξέλαβα τα λόγια του ως ένδειξη ότι θα τα πήγαινα καλά στη ζωή μου. Όμως, αυτό με έκανε να παίρνω αποφάσεις με διαφορετικό τρόπο», είπε η ριάλιτι σταρ.

Έναν χρόνο αργότερα, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από τον θάνατό του, η Κιμ έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της. Μέσα από τα Instagram Stories της, αναφέρθηκε στην απώλειά του και τον ευχαρίστησε για το γεγονός ότι, όπως πιστεύει, εξακολουθεί να προστατεύει την οικογένειά του από τον παράδεισο.

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«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν 22 ετών όταν έφυγες από τη ζωή και ότι σήμερα συμπληρώνονται 22 χρόνια από τότε που πήγες στον παράδεισο», έγραψε στα Instagram Stories της, έγραψε και συνέχισε: «Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος για όλους μας. Σε αγαπάμε μπαμπά και μας λείπεις πάρα, πάρα πολύ».

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