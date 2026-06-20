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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην πόλη Ναντσόνγκ της επαρχίας Σιτσουάν στην Κίνα, όταν αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παγιδεύτηκε σε γερανό οικοδομής, παραμένοντας αιωρούμενος δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύθηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον άνδρα να κρέμεται από τον εξοπλισμό του στην κορυφή του γερανού, χωρίς να μπορεί να απεγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο αλεξιπτωτιστής έχασε τον έλεγχο του αλεξιπτώτου του λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Το αλεξίπτωτο παρασύρθηκε προς γειτονικό εργοτάξιο, όπου μπλέχτηκε στη μεταλλική κατασκευή του γερανού, αφήνοντας τον αθλητή παγιδευμένο σε μεγάλο ύψος.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικά συνεργεία διάσωσης, τα οποία πραγματοποίησαν επιχείρηση σε μεγάλο ύψος προκειμένου να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο έδαφος.

#IGR: Dramatic eyewitness videos captured the moment a paraglider was left dangling high above the ground after accidentally becoming entangled with a tower crane in Nanchong, Sichuan province, China. pic.twitter.com/nYtN41tkvN — India Global Review (@IGR_Media) June 20, 2026

Οι εικόνες από τη διάσωση προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο αλεξιπτωτιστής παρέμεινε για αρκετή ώρα αιωρούμενος στην κορυφή της κατασκευής, σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι τοπικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.