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Η Κίνα, για άλλη μία φορά πρωτοπόρος στην τεχνολογία, σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομπότ. Το μεγαλεπίβολο σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027 και θα βρίσκεται στην στην τεχνητή νήσο West Artificial Island, δίπλα στη γέφυρα-σήραγγα Shenzhen–Zhongshan, στην επαρχία Guangdong.

Το ξενοδοχείο του μέλλοντος θα στελεχώνεται απόκλειστικά από ρομπότ χωρίς την παρουσία ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία θα αναλαμβάνουν το check-in και το check-out, την υποδοχή των επισκεπτών, τη μεταφορά αποσκευών, την καθαριότητα των δωματίων, το room service, την παράδοση φαγητού και αντικειμένων, την ασφαλεία καθώς και την εξυπηρέτηση πελατών.

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Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία Pudu Robotics, γνωστή για την ανάπτυξη ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε εστιατόρια, εμπορικούς χώρους και υπηρεσίες καθαρισμού. Στο νέο ξενοδοχείο, όλα τα ρομποτικά συστήματα θα είναι διασυνδεδεμένα μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται και να λειτουργούν συντονισμένα ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

Οι πρώτες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026 με περιορισμένο αριθμό δωματίων, ενώ το επίσημο άνοιγμα του ξενοδοχείου προγραμματίζεται για το 2027. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Κίνας να εξελίξει την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI) και να αναπτύξει την περιοχή ως κέντρο τουρισμού και καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας.

Μένει να φανεί πώς η ρομποτική αναμένεται να αλλάξει τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και ποιες επιπτώσεις θα φέρει στην οικονομία και στην απασχόληση των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com