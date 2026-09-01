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Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Changzhou της Κίνας, όταν ο ουρανός πήρε ξαφνικά έντονη ροζ απόχρωση.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ουρανό να αποκτά ένα εντυπωσιακό χρώμα λίγο πριν από την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και βροχοπτώσεων στην περιοχή.

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A stunning pink-red sky suddenly lit up over Changzhou, Jiangsu, China yesterday, shortly before thunderstorms and heavy rain swept through the area. pic.twitter.com/0mBbz4mx9h — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 1, 2026

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, το φαινόμενο δεν θεωρείται κάτι ανεξήγητο ή υπερφυσικό. Η ιδιαίτερη απόχρωση του ουρανού μπορεί να προκύψει από τον τρόπο με τον οποίο το ηλιακό φως διαχέεται στην ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν πριν από μια καταιγίδα.

Το θέαμα προκάλεσε την έκπληξη των κατοίκων, με τις εικόνες από τον ροζ ουρανό να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.