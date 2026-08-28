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Οι αρχές ερευνούν τα δύο στελέχη για σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας και διαφθορά, καθώς και για πιθανή διαρροή κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της διαφθοράς στον στρατό, την οποία ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θεωρεί ως τη μεγαλύτερη απειλή για το κόμμα.

Παρά την απομάκρυνση από τις κρατικές θέσεις, παραμένει ασαφές αν οι δύο στρατιωτικοί θα χάσουν και τα αξιώματά τους στην αντίστοιχη επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος.

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Σε απομάκρυνση δύο κορυφαίων στελεχών των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων προχώρησε σήμερα η ηγεσία της Κίνας. Ο λόγος για τους ανώτατους στρατιωτικούς Ζανγκ Γουσιά και Λιου Ζενλί, οι οποίοι παύθηκαν από τις θέσεις που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Την απόφαση γνωστοποίησε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά, επικαλούμενο τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.

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Πίσω από τη λιτή επίσημη ανακοίνωση βρίσκεται μια έρευνα που είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες και αφορούσε δύο από τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς της χώρας. Οι κινεζικές Αρχές τούς είχαν θέσει στο μικροσκόπιο για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου», διατύπωση που στην κινεζική πολιτική ορολογία συχνά παραπέμπει σε υποθέσεις διαφθοράς.

Η έρευνα σε βάρος του Ζανγκ είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Ιανουάριο. Ο ίδιος κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και ήταν, μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στην ιεραρχία της Επιτροπής, ενώ συμμετείχε και στο επίλεκτο Πολιτικό Γραφείο της Κίνας.

Chinese leader Xi Jinping has placed his most senior general under investigation, extending a relentless crackdown on military corruption and disloyalty https://t.co/RFOL7j0WFe — The Wall Street Journal (@WSJ) January 24, 2026

Στο στόχαστρο των Αρχών είχε βρεθεί παράλληλα και ο Λιου Ζενλί, ο οποίος ήταν μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της. Και στην περίπτωσή του, οι έρευνες αφορούσαν υποψίες για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.

Οι εξελίξεις, πάντως, είχαν αρχίσει να προκαλούν ερωτήματα ήδη από τα τέλη του 2025. Τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, Ζανγκ και Λιου απουσίαζαν από κομματική εκδήλωση υψηλού επιπέδου, γεγονός που θεωρήθηκε μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα.

🇨🇳 China removed two high-ranking officers from the country's main military body on Friday, state media reported, seven months after it was announced that Zhang Youxia and Liu Zhenli were being investigated for "serious violations of the law".

➡️ https://t.co/UBT6kBqdoV pic.twitter.com/etemCCsm3C Advertisement August 28, 2026

Είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο του 2025, μία από τις μεγαλύτερες εκκαθαρίσεις στις ανώτατες βαθμίδες του κινεζικού στρατού των τελευταίων δεκαετιών, με την απομάκρυνση εννέα ανώτατων στρατηγών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια στην τελευταία απόφαση του Πεκίνου. Η Κίνα διαθέτει παράλληλες δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του κράτους, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων Κεντρικών Στρατιωτικών Επιτροπών. Η σημερινή ανακοίνωση αφορά τις κρατικές θέσεις των Ζανγκ και Λιου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ή δημόσια η απομάκρυνσή τους από τις αντίστοιχες θέσεις στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Σι Τζινπίνγκ: Διαφθορά η μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Σι Τζινπίνγκ έχει θέσει τη μάχη κατά της διαφθοράς στο επίκεντρο μιας σειράς εκστρατειών που έχουν επεκταθεί σε διαφορετικούς κρατικούς και κομματικούς μηχανισμούς. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας έχει στραφεί στις ένοπλες δυνάμεις.

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Ο Κινέζος πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως «τη μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αντιμετώπισή της «παραμένει σοβαρή και περίπλοκη».

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση του Ζανγκ Γουσιά είχε παρουσιάσει δημοσίευμα της Wall Street Journal, μετά τις ιδιαίτερα περιορισμένες σε λεπτομέρειες ανακοινώσεις των κινεζικών Αρχών.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Ζανγκ φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαρροή δεδομένων πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ, αλλά και για αποδοχή δωροδοκιών με αντάλλαγμα προαγωγές, μεταξύ των οποίων φέρεται να περιλαμβάνεται και η προαγωγή αξιωματικού στη θέση του υπουργού Άμυνας.

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Παράλληλα, η έρευνα φέρεται να εξετάζει την πιθανή εμπλοκή του στον σχηματισμό πολιτικών κλικών, όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της δημιουργίας δικτύων επιρροής τα οποία μπορούν να υπονομεύσουν την ενότητα του κόμματος. Στο μικροσκόπιο φέρεται να βρίσκεται επίσης πιθανή κατάχρηση εξουσίας στο εσωτερικό της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη τον ρόλο που είχε ο Ζανγκ στην εποπτεία μιας ιδιαίτερα ισχυρής υπηρεσίας, αρμόδιας για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά ως αντάλλαγμα για την προώθηση συγκεκριμένων αξιωματικών μέσα σε αυτό το σύστημα προμηθειών.

Ο πλέον σοβαρός ισχυρισμός που φέρεται να παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης κεκλεισμένων των θυρών αφορά διαρροή κρίσιμων τεχνικών πληροφοριών για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ο Ζανγκ, 75 ετών, κατείχε μέχρι την απομάκρυνσή του τη θέση του αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος που ελέγχει τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις και του οποίου προΐσταται ο Σι Τζινπίνγκ. Παράλληλα, ήταν μέλος του 24μελούς Πολιτικού Γραφείου, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του κόμματος.

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Η οικογενειακή του καταγωγή αποτελούσε ένα ακόμη στοιχείο που ενίσχυε τη θέση του στην κινεζική ελίτ. Ο πατέρας του συγκαταλεγόταν στους ιδρυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και είχε πολεμήσει το 1949 στο πλευρό του πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, κατά τον κινεζικό εμφύλιο πόλεμο.

Για τον λόγο αυτό, ο Ζανγκ ανήκε στους λεγόμενους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως αποκαλούνται οι απόγονοι επαναστατικών ηγετών και υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος.

Εντάχθηκε στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις το 1968 και αποτελεί έναν από τους λίγους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας που διαθέτουν πραγματική πολεμική εμπειρία.

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Το γεγονός ότι παρέμεινε στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας παρά το προχωρημένο της ηλικίας του είχε εκληφθεί ως ένδειξη της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που του είχε δείξει ο Σι Τζινπίνγκ.