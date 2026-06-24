Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίνα κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη υπερυπολογιστών TOP500, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ μετά από εννέα χρόνια.

Ο υπερυπολογιστής LineShine, που λειτουργεί στη Σενζέν, κατέστη ο ισχυρότερος στον κόσμο με απόδοση 2,198 exaflops.

Το κινεζικό σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά εγχώρια εξαρτήματα και επεξεργαστές CPU, επιτυγχάνοντας επιδόσεις κατά 20% υψηλότερες από τον αμερικανικό υπερυπολογιστή El Capitan.

Οι υπερυπολογιστές υποστηρίζουν κρίσιμες εφαρμογές, όπως η επιστημονική έρευνα, η πρόγνωση καιρού και η ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται σε παραδοσιακά επιστημονικά φορτία εργασίας και δεν αποτυπώνει πλήρως την υπεροχή στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κίνα κατόρθωσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη TOP500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από εννέα χρόνια. Ο υπερυπολογιστής LineShine, που λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών της Σενζέν, αναδείχθηκε ο ισχυρότερος στον κόσμο, αντικαθιστώντας στην κορυφή τον αμερικανικό El Capitan, ο οποίος φιλοξενείται στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore στην Καλιφόρνια.

Η Κίνα ξεπερνά τις ΗΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη υπερυπολογιστών

Με επίδοση 2,198 exaflops στο τεστ High Performance Linpack (HPL), το κινεζικό σύστημα αναδείχθηκε το ισχυρότερο στον κόσμο, καθώς πέτυχε υπολογιστικές επιδόσεις περίπου 20% υψηλότερες από εκείνες του ανταγωνιστή του.

Advertisement

Advertisement

Οι υπερυπολογιστές χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές, όπως η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, η πρόγνωση καιρού, οι επιστημονικές προσομοιώσεις και η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

China just took back the world's-fastest-supercomputer crown from the US — for the first time since 2017.

A Shenzhen system called LineShine was declared #1 on the Top500 list, testing 20%+ faster than El Capitan at Lawrence Livermore, which had held the top spot since 2024.

The… pic.twitter.com/YNToShOJfi June 24, 2026

Η επιτυχία του LineShine αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει τα τελευταία χρόνια περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών προς την Κίνα, επιχειρώντας να ανακόψουν την πρόοδό της σε κρίσιμους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι ημιαγωγοί.

Το Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών της Κίνας χαρακτήρισε το επίτευγμα αποτέλεσμα «σημαντικών τεχνολογικών υπερβάσεων», υπογραμμίζοντας ότι το σύστημα βασίζεται εξ ολοκλήρου σε κινεζικά εξαρτήματα και λογισμικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το LineShine χρησιμοποιεί αποκλειστικά επεξεργαστές CPU και όχι εξειδικευμένες μονάδες GPU, οι οποίες κυριαρχούνται από αμερικανικές εταιρείες όπως η Nvidia και αποτελούν τη βάση των περισσότερων σύγχρονων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρωτιά στην κατάταξη TOP500 δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη υπεροχής στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως σημειώνουν, η αξιολόγηση βασίζεται σε παραδοσιακά επιστημονικά φορτία εργασίας και δεν αποτυπώνει πλήρως τις δυνατότητες των πλέον προηγμένων συστημάτων AI που αναπτύσσονται σήμερα από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Advertisement

China overtakes US with world's fastest supercomputer

——

China's LineShine supercomputer has surpassed the US-based El Capitan to become the world's fastest supercomputer, reaching a processing capacity of 2.198 exaflops, according to the latest TOP500 rankings.



Located in… pic.twitter.com/67snQ87yb0 — The Cradle (@TheCradleMedia) June 24, 2026

Γιατί οι υπερυπολογιστές είναι σημαντικοί στην επιστήμη και την άμυνα

Οι υπερυπολογιστές είναι περισσότερο από 1.000 φορές ταχύτεροι από έναν συμβατικό υπολογιστή και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων, στην προσομοίωση κλιματικών συστημάτων, στην πρόβλεψη πολύπλοκων ανθρώπινων συμπεριφορών, καθώς και στη διεξαγωγή εικονικών δοκιμών για αμυντικά και πυρηνικά προγράμματα.

Advertisement

Στην κορυφαία πεντάδα της κατάταξης βρίσκονται πλέον τέσσερα συστήματα από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ στην πέμπτη θέση υποχώρησε ο γερμανικός υπερυπολογιστής Jupiter. Τα πέντε αυτά συστήματα αποτελούν τους μοναδικούς δημόσια επαληθευμένους exascale υπερυπολογιστές παγκοσμίως.

Advertisement