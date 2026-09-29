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Το φυτό αυτό απορροφά αλάτι από το έδαφος και μεταβάλλει το χρώμα του, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο στους υγρότοπους.

Οι περιοχές αυτές παρέχουν πολύτιμη τροφή και καταφύγιο σε εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά που επισκέπτονται κάθε χρόνο τον συγκεκριμένο βιότοπο.

Το 2024 ο βιότοπος των εκβολών του Κίτρινου Ποταμού εντάχθηκε επίσημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO λόγω της οικολογικής σημασίας του.

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Ένα μοναδικό θέαμα δημιουργείται κάθε φθινόπωρο στο Δέλτα του Κίτρινου Ποταμού, στην ανατολική Κίνα, καθώς οι εκτάσεις με Suaeda salsa αλλάζουν χρώμα και αποκτούν έντονη κόκκινη απόχρωση. Οι απέραντοι υγρότοποι μοιάζουν έτσι με ένα τεράστιο κατακόκκινο χαλί, το οποίο παράλληλα προσφέρει τροφή και καταφύγιο σε μεταναστευτικά πουλιά.

Με την πτώση της θερμοκρασίας, το Εθνικό Φυσικό Καταφύγιο του Δέλτα του Κίτρινου Ποταμού, στην επαρχία Σαντόνγκ, περνά στην πιο εντυπωσιακή περίοδο του έτους.

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Εναέρια πλάνα αποτυπώνουν το ξεχωριστό τοπίο στις εκβολές του ποταμού, όπου οι κατακόκκινες εκτάσεις της Suaeda salsa συνυπάρχουν με τις χρυσαφένιες καλαμιές, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση χρωμάτων.

Suaeda salsa stretches across the vast wetlands of the Yellow River Delta National Nature Reserve in east China’s Shandong Province, where birds rest and forage amid the vivid landscape. pic.twitter.com/6THpOxQfq0 September 28, 2026

Το αλόφυτο που γίνεται κόκκινο το φθινόπωρο

Πρωταγωνιστής αυτού του φυσικού φαινομένου είναι η Suaeda salsa, ένα αλόφυτο, δηλαδή ένα φυτό που έχει προσαρμοστεί να αναπτύσσεται σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.

Το φυτό απορροφά αλάτι από το έδαφος και, όσο προχωρά το φθινόπωρο, τα φύλλα, οι βλαστοί και οι ρίζες του μετατρέπονται σταδιακά σε έντονο κόκκινο χρώμα. Η Suaeda salsa είναι αυτοφυές πρωτοπόρο είδος και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος, καθώς προσφέρει τροφή και βιότοπο τόσο σε μεταναστευτικά πουλιά όσο και σε οργανισμούς που ζουν στον πυθμένα.

Το Δέλτα του Κίτρινου Ποταμού αποτελεί ένα από τα νεότερα, αλλά και καλύτερα διατηρημένα, εύκρατα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Κίνας. Κάθε χρόνο φιλοξενεί εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία βρίσκουν στην περιοχή τροφή και χώρο για να ξεκουραστούν.

Μάλιστα, το 2024 ο βιότοπος των εκβολών του Κίτρινου Ποταμού εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή οικολογική σημασία της περιοχής.

Οι εικόνες από το φυσικό καταφύγιο καταγράφουν τη θεαματική φθινοπωρινή μεταμόρφωση ενός οικοσυστήματος ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, με τη φύση να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό σε αποχρώσεις του κόκκινου και του χρυσού.

Με πληροφορίες από Reuters