Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια κινεζική ταινία κινουμένων σχεδίων χαμηλού προϋπολογισμού, με τίτλο «Niu Lai», σημείωσε αναπάντεχη εμπορική επιτυχία λόγω της κακής ποιότητας της παραγωγής της.

Η ταινία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας των πρόχειρων γραφικών και της μπερδεμένης πλοκής της.

Οι εισπράξεις της παραγωγής ξεπέρασαν τα 11,4 εκατομμύρια γιουάν, ανταγωνιζόμενες πλέον μεγάλες εμπορικές ταινίες του Χόλιγουντ στους κινηματογράφους.

Πολλοί θεατές υποστηρίζουν την ταινία ειρωνικά ως αυθεντικό χειροποίητο έργο, ενώ άλλοι τη συνδέουν συμβολικά με την ελπίδα για μια ανοδική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ωστόσο, η κρατική εφημερίδα Beijing News επέκρινε την επιτυχία της ταινίας, προειδοποιώντας ότι η προβολή κακοφτιαγμένων παραγωγών πλήττει την εμπιστοσύνη του κινηματογραφικού κοινού.

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Μια ταινία κινουμένων σχεδίων χαμηλού προϋπολογισμού από την Κίνα κατάφερε να μετατραπεί σε αναπάντεχη κινηματογραφική επιτυχία, όχι χάρη στην ποιότητά της, αλλά εξαιτίας της… κακής της ποιότητας.

Η «Niu Lai», μια παράξενη παραγωγή με πρωταγωνίστρια μια αγελάδα και μια ονειρική, μπερδεμένη πλοκή, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θεατές σχολιάζουν τόσο τα ακατανόητα σημεία της ιστορίας όσο και τα ιδιαίτερα πρόχειρα γραφικά της.

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Η ταινία είχε εισπράξει μόλις 7.705 γιουάν (περίπου 1.140 δολάρια) κατά τις πρώτες δέκα ημέρες προβολής της. Ωστόσο, μετά την έκρηξη δημοτικότητάς της στο διαδίκτυο, οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 11,4 εκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με την κινηματογραφική πλατφόρμα Mao Yan. Η επίδοσή της είναι πλέον αρκετή ώστε να ανταγωνίζεται εμπορικές υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, όπως το «The Odyssey» και το «Spider-Man: Brand New Day».

Movie that went viral for terrible animation becomes China box office hit https://t.co/kcV1aOoA7i August 17, 2026

«Μπορεί να μετανιώσεις για 80 λεπτά αν τη δεις, αλλά αν δεν τη δεις, θα το μετανιώνεις για όλη σου τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστική ανάρτηση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι χρήστες αντιμετωπίζουν την ταινία ως ένα είδος αντίδοτου στην πλημμύρα περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και κατακλύζει τους αλγορίθμους των social media. Πολλοί μάλιστα μοιράζονται αποσπάσματα από την ταινία, επαινώντας ειρωνικά την «χειροποίητη» αισθητική της ως απόδειξη ότι οι δημιουργοί της δεν χρησιμοποίησαν AI.

«Αυτό είναι πραγματική δεξιοτεχνία», έγραψε χρήστης στο Weibo, ενώ άλλος χαρακτήρισε την ταινία «100% χειροποίητη» και το μεγαλύτερο «αουτσάιντερ» της φετινής θερινής κινηματογραφικής σεζόν.

Η δημοτικότητα της «Niu Lai» συνδέθηκε ακόμη και με το χρηματιστήριο. Κάποιοι θεατές δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την ταινία επειδή ελπίζουν σε μια «bullish» αγορά. Η σύνδεση βασίζεται στο γεγονός ότι οι κινεζικές λέξεις για τον «ταύρο» και την «αγελάδα» χρησιμοποιούν τον ίδιο χαρακτήρα.

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Η ταινία ήταν εξαρχής μια χαμηλού προϋπολογισμού και σχεδόν άγνωστη παραγωγή, χωρίς ουσιαστική διαφημιστική καμπάνια πριν από την κυκλοφορία της. Η απρόσμενη ζήτηση, όμως, ανάγκασε τους κινηματογράφους να προσθέσουν επιπλέον προβολές.

Μάλιστα, καθώς η ταινία δεν διαθέτει ούτε κανονική διαφημιστική αφίσα, υπάλληλοι κινηματογράφων άρχισαν να σχεδιάζουν οι ίδιοι αφίσες για να προσελκύσουν θεατές.

«Αυτό το ρεκόρ είναι πρωτοφανές και πιθανότατα θα παραμείνει τέτοιο», σχολίασε λογαριασμός στο Weibo που παρακολουθεί την κινηματογραφική αγορά.

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Δεν συμμερίζονται, ωστόσο, όλοι τον ενθουσιασμό. Η κρατική εφημερίδα Beijing News προειδοποίησε ότι οι κινηματογράφοι κινδυνεύουν να «χάσουν την εμπιστοσύνη» του κοινού, εάν συνεχίσουν να αυξάνουν τις προβολές ταινιών χαμηλής ποιότητας.

Σε σχετικό σχόλιο, η εφημερίδα υποστήριξε ότι η «Niu Lai» χαμηλώνει ακόμη περισσότερο τον πήχη των προσδοκιών του κοινού για κακοφτιαγμένες ταινίες και κάλεσε τους κινηματογράφους να λειτουργούν ως «φύλακες» της ποιότητας, απορρίπτοντας παραγωγές που δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα.

Παρά την κριτική, η «Niu Lai» έχει ήδη πετύχει κάτι που ελάχιστες ταινίες μπορούν να ισχυριστούν: έγινε επιτυχία ακριβώς επειδή όλοι μιλούν για το πόσο κακή είναι.

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Με πλήροφορίες από BBC

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