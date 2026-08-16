Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Έλληνες καταναλωτές συνεχίζουν να πραγματοποιούν αγορές από κινεζικές πλατφόρμες παρά την επιβολή επιπλέον χρέωσης τριών ευρώ ανά παραγγελία από την 1η Ιουλίου.

Οι καταναλωτές προσαρμόστηκαν συνδυάζοντας περισσότερα προϊόντα σε μία παραγγελία, ενώ οι κινεζικές πλατφόρμες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις και κουπόνια για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις αναζητούν αποθηκευτικούς χώρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διακινούν τα προϊόντα τους ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να αποφεύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Το νέο αυτό μοντέλο λειτουργίας δυσκολεύει τους τοπικούς εμπόρους, οι οποίοι καλούνται να ανταγωνιστούν τις χαμηλές τιμές και την ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα των κινεζικών εταιρειών.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο δασμός άλλαξε τον τρόπο των αγορών, με το τελικό αποτέλεσμα του μέτρου να αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο.

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Τελικά, φαίνεται ότι κάνουμε τους… Κινέζους όταν βλέπουμε μπροστά μας μια καλή διαδικτυακή προσφορά. Ούτε οι νέες επιβαρύνσεις ούτε οι καθυστερήσεις στα τελωνεία φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να κόβουν την όρεξη των Ελλήνων για φθηνές αγορές από την Κίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Newmoney, έναν μήνα μετά την εφαρμογή, από την 1η Ιουλίου, της νέας επιβάρυνσης των 3 ευρώ στις απευθείας παραγγελίες από κινεζικές πλατφόρμες, οι αγορές παραμένουν ουσιαστικά αμείωτες. Μπορεί να καταγράφεται μια μικρή μείωση στον αριθμό των δεμάτων, όμως την ίδια στιγμή αυξάνεται η αξία των παραγγελιών.

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Ο καταναλωτής βρήκε τον τρόπο

Οι αγοραστές προσαρμόστηκαν γρήγορα. Αντί να παραγγέλνουν ένα μόνο προϊόν, βάζουν περισσότερα είδη της ίδιας κατηγορίας στο καλάθι, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση των 3 ευρώ να «μοιράζεται» και να γίνεται αναλογικά μικρότερη.

Και οι ίδιες οι κινεζικές πλατφόρμες δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Προσφέρουν εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 68% ή το 80%, δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις και κουπόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστέρησης των δεμάτων πάνω από 11 ημέρες, σύμφωνα με τις πολιτικές των πλατφορμών που καταγράφει το δημοσίευμα, δίνονται ακόμη και δωροεπιταγές 5 ευρώ για επόμενη αγορά.

Με άλλα λόγια, πληρώνεις τρία ευρώ παραπάνω και μπορεί να βρεθείς με κουπόνι πέντε ευρώ στην τσέπη. Δύσκολο έτσι να πειστεί ο καταναλωτής να εγκαταλείψει μια αγορά όταν η τελική τιμή εξακολουθεί να του φαίνεται συμφέρουσα.

Η μεγάλη απάντηση: αποθήκες μέσα στην Ευρώπη

Υπάρχει όμως και κάτι σημαντικότερο. Οι κινεζικές επιχειρήσεις προσαρμόζουν ήδη το μοντέλο τους, αναζητώντας αποθηκευτικούς χώρους και συνεργάτες logistics μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

Η λογική είναι απλή: τα προϊόντα εισάγονται μαζικά στην Ευρώπη και, αφού βρεθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορούν στη συνέχεια να διακινούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Έτσι περιορίζεται η επιβάρυνση που θα υπήρχε εάν κάθε μικρό δέμα ταξίδευε ξεχωριστά από την Κίνα προς τον τελικό καταναλωτή.

Και ο Έλληνας έμπορος στη μέση

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί απέναντι στις κινεζικές πλατφόρμες με τον τεράστιο όγκο πωλήσεων, τις εντυπωσιακές εκπτώσεις και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται ο Έλληνας και γενικότερα ο Ευρωπαίος έμπορος, ο οποίος καλείται να ανταγωνιστεί τιμές που πολλές φορές είναι αδύνατον να ακολουθήσει.

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Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο δασμός δεν σταμάτησε τις αγορές. Άλλαξε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε.

Το πραγματικό crash test θα έρθει από τον Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχει καθαρότερη εικόνα για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Μέχρι τότε ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι Έλληνες καταναλωτές όχι μόνο δεν εγκατέλειψαν τα κινεζικά ηλεκτρονικά «ράφια», αλλά έμαθαν ήδη πώς να προσαρμόζουν το καλάθι τους.

Και οι Κινέζοι, με τη σειρά τους, έμαθαν ακόμη γρηγορότερα πώς να προσαρμόζουν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο.

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