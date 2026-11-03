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Το έργο συνολικού μήκους 77 χιλιομέτρων περιλαμβάνει υποθαλάσσιο τμήμα 16 χιλιομέτρων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028 με εκτιμώμενο κόστος 3,2 δισεκατομμυρίων λιρών.

Οι επιβάτες θα μετακινούνται με τρένα υψηλής ταχύτητας 250 χιλιομέτρων ανά ώρα, μειώνοντας τον χρόνο της διαδρομής σε μόλις 26 λεπτά αντί για δύο ώρες.

Ειδικά μηχανήματα διάνοιξης εργάζονται ήδη σε βάθος 93 μέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα για την υλοποίηση της σήραγγας που εγκρίθηκε το 2018.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά επτά σιδηροδρομικούς σταθμούς στη διαδρομή, καθώς και την κατασκευή γέφυρας που θα συνδέει τα επιμέρους τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος.

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Ένα από τα πιο φιλόδοξα σιδηροδρομικά έργα παγκοσμίως κατασκευάζεται στην Κίνα, με στόχο να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις ανάμεσα στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά Ζουσάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σιδηροδρομική σήραγγα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, η οποία αναμένεται να μειώσει τη διαδρομή από την πόλη Νίνγκμπο προς το νησιωτικό σύμπλεγμα από δύο ώρες σε μόλις 26 λεπτά.

Το έργο, συνολικού εκτιμώμενου κόστους περίπου 3,83 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 77 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 16 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Οι επιβάτες θα μετακινούνται με υπερταχείς συρμούς τύπου bullet train, οι οποίοι θα αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 250 χιλιομέτρων την ώρα.

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Η νέα σύνδεση θα ενώνει τη Νίνγκμπο, πόλη νότια της Σανγκάης, με τα νησιά Ζουσάν, στις ανατολικές ακτές της Κίνας. Σήμερα, η μετακίνηση μεταξύ των δύο περιοχών διαρκεί περίπου δύο ώρες με λεωφορείο και έως 90 λεπτά με αυτοκίνητο.

Τα 16 χιλιόμετρα κάτω από τη θάλασσα και η πρόοδος των εργασιών

Η ιδέα για την κατασκευή της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής σύνδεσης είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2005. Ωστόσο, χρειάστηκε να περάσουν 13 χρόνια μέχρι να εγκριθούν τα σχέδια από το Πεκίνο, το 2018, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν τελικά τον Νοέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028 και θα διαθέτει συνολικά επτά σιδηροδρομικούς σταθμούς στη διαδρομή μεταξύ Νίνγκμπο και Ζουσάν. Τέσσερις θα είναι νέοι, ενώ τρεις υφιστάμενοι σταθμοί θα ανακατασκευαστούν και θα εκσυγχρονιστούν. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας που θα συνδέει επιμέρους τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος.

Νεότερα στοιχεία για την πορεία των εργασιών έδωσε μέσα στον Νοέμβριο ο επικεφαλής μηχανολόγος μηχανικός του έργου της σιδηροδρομικής γραμμής Yongzhou, Dong Bing. Όπως ανέφερε, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία ένα ειδικό μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων, μήκους 135 μέτρων, το οποίο εργάζεται σε βάθος περίπου 93 μέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής, μειώνοντας θεαματικά τους χρόνους μετακίνησης και διευκολύνοντας την πρόσβαση στα νησιά Ζουσάν.