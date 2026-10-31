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Ένα αξιολάτρευτο βίντεο με πρωταγωνιστή μία αδέσποτη γάτα στην Κίνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το ζώο σκαρφάλωσε πάνω σε έναν πυροσβέστη στην πόλη Χοχότ, πρωτεύουσα της Εσωτερικής Μογγολίας στην Κίνα.

Ο άνδρας δεν έδιωξε τη γάτα· αντιθέτως, της επέτρεψε να σκαρφαλώσει στον ώμο του και στη συνέχεια να καθίσει πάνω στο καπέλο του.

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Δείτε το βίντεο:

Η κίνηση αυτή προκάλεσε τα γέλια των παρευρισκόμενων συναδέλφων του που είχαν παραταχθεί κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και το βίντεο έγινε αμέσως viral.