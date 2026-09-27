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Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στην Εύβοια, όπου μια αδέσποτη γάτα εντοπίστηκε χθες, 26 Σεπτεμβρίου, τραυματισμένη από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, η γάτα βρέθηκε έξω από το σπίτι της με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ζώο, η κάτοικος το μετέφερε άμεσα σε κτηνιατρική κλινική, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη.

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Όπως καταγγέλθηκε στις Αρχές, η κτηνιατρική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η γάτα είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο τραυματισμός της ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και, σύμφωνα με το Evima, είχε ως αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την όρασή του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γάτα και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς αποτελεί ακόμη μία περίπτωση βίας σε βάρος ενός ανυπεράσπιστου ζώου.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.