Χιλιάδες πολίτες σε όλη την Αμερική και σε πολλές πόλεις του κόσμου βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Με κεντρικό σύνθημα «Όχι Βασιλιάδες» ή «No Kings», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τον αυταρχισμό και τις πρακτικές που, όπως λένε, απειλούν τη δημοκρατία των ΗΠΑ.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έσπευσε να σχολιάσει τις κινητοποιήσεις χαρακτηρίζοντάς τες συγκεντρώσεις «Μίσους για την Αμερική».

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μαζική κινητοποίηση από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει αναστείλει πλήθος προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Τεράστια ήταν η προσέλευση στο Times Square της Νέας Υόρκης. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, χιλιάδες Αμερικανοί συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις αυταρχικές πολιτικές του προέδρου, παρά την προσπάθεια της δεξιάς να υποβαθμίσει την κινητοποίηση.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποκύψουμε στο χάος, τη διαφθορά και την αγριότητα», αναφέρει το κίνημα «No Kings».

Σύμφωνα με αναφορές, περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, ακόμη και κοντά στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα περάσει το σαββατοκύριακο.

Τεράστια προσέλευση στο Times Square της Νέας Υόρκης:

BREAKING: An enormous turnout in New York’s Times Square for No Kings Day. This is beautiful. pic.twitter.com/rs7UAkgRjY — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) October 18, 2025

NOW: Large crowds gather in Times Square for "No Kings" protest in NYC



Video by @FreedomNTV [email protected] to license pic.twitter.com/8HPt5in6WD — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) October 18, 2025