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Την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, βάζοντας τέλος σε μια κοινοβουλευτική πορεία 11 ετών.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει την έδρα του Holborn and St Pancras, την οποία εκπροσωπεί από το 2015, εξηγώντας πως, μετά από μια περίοδο περισυλλογής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να «παραδώσει τη σκυτάλη» στον διάδοχό του.

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Η απόφασή του έρχεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, στις 20 Ιουλίου 2026. Ο Στάρμερ είχε αναλάβει πρωθυπουργός μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών στις εκλογές του 2024, ενώ ηγήθηκε του κόμματος από το 2020 έως τον Ιούλιο του 2026.

Στροφή στις διεθνείς υποθέσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η αποχώρησή του από το Κοινοβούλιο δεν συνεπάγεται και απομάκρυνση από τη δημόσια ζωή.

Όπως ανέφερε, σκοπεύει πλέον να επικεντρωθεί σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, άμυνας, ασφάλειας, εμπορίου και τεχνολογίας, σε έναν κόσμο που, όπως σημείωσε, μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη μακρόχρονη δράση του για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούνταν ήδη πριν από την είσοδό του στο Κοινοβούλιο.

Κάνοντας τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής του πορείας, ο Στάρμερ χαρακτήρισε «τιμή και προνόμιο» την εκπροσώπηση του Holborn and St Pancras, όπου το 2015 είχε διαδεχθεί τον επί σειρά ετών βουλευτή των Εργατικών Frank Dobson.

Η αποχώρηση του Στάρμερ αναμένεται να οδηγήσει σε αναπληρωματική εκλογή (by-election) για την έδρα του στο κεντρικό Λονδίνο.

Η ανάρτηση του στο X

It has been an honour and a privilege to represent Holborn and St Pancras for the last 11 years.



My statement. pic.twitter.com/xzu4xcIno2 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 1, 2026

Πηγή: Ink.com