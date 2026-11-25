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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα, τερματίζοντας επιτυχώς μια ομηρεία 17 ωρών με τη διάσωση όλων των αιχμαλώτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ειδικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν έναν από τους δράστες, ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν αφού αρνήθηκαν να παραδοθούν στις αρχές.

Η κρίση ξεκίνησε μετά από αποτυχημένη απόπειρα κλοπής θωρακισμένου οχήματος, με τους δράστες να κρατούν ομήρους περίπου 20 άτομα εντός του κτιρίου.

Ο Πρόεδρος της χώρας διευκρίνισε ότι οι απαγωγείς ήταν εγκληματίες και όχι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με πολιτικές ομάδες.

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Οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη Καρταχένα Κολομβίας νωρίς την Τετάρτη, τερματίζοντας μια 17ωρη ομηρεία κατά την οποία περίπου 20 άτομα κρατούνταν αιχμάλωτα από ένοπλους άνδρες. Ο Πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι διασώθηκαν και ότι ένας από τους ομηρολήπτες σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις λίγο πριν οι δυνάμεις ασφαλείας εισέλθουν στο σούπερ μάρκετ «Exito», που βρίσκεται σε εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Ένα αστυνομικό ελικόπτερο πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την περιοχή, ενώ ένοπλοι συγκεντρώνονταν έξω από το κτίριο πριν εισβάλουν οι ομάδες ειδικών δυνάμεων.

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#OrdenPúblico | En un nuevo video publicado por el Ministerio de Defensa quedó registrado el rescate de los rehenes en el Éxito de La Castellana sobre la 1:30 a.m. en Cartagena. Se ve la salida de los secuestrados, el ingreso del ministro Jorge Mora y a los captores reducidos en el suelo. Vía: @yankchristopher https://t.co/I2BKn4BhJu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026

«Σε μια εξαιρετική κοινή επιχείρηση της εθνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, όλοι οι όμηροι διασώθηκαν», δήλωσε ο ντε λα Εσπριέλα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση επιτυχημένη.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος έφτασε στον τόπο του συμβάντος φορώντας στρατιωτική στολή και κρατώντας πιστόλι και ασύρματο, ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν δώσει στους ομηρολήπτες την ευκαιρία να παραδοθούν και να απελευθερώσουν τους αιχμαλώτους. «Απέρριψαν αυτή την ευκαιρία και εμείς ενεργήσαμε αποφασιστικά», είπε.

Στη συνέχεια, στρατιώτες αναπτύχθηκαν μέσα στο σούπερ μάρκετ, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το κτίριο και έθεσαν τέλος στην πολιορκία.

Several hostages have been freed from a supermarket in Cartagena, Colombia, where they had been held since early Tuesday. The status of the remaining hostages is unclear; 20 people were initially reported held. pic.twitter.com/Scqo8Ji54X — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2026

Ο δήμαρχος της Καρταχένα δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι ήταν «ασφαλείς και καλά» και ότι θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους πριν υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.

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Η κρίση με τους ομήρους διήρκεσε σχεδόν 17 ώρες, ενώ αρχικά εκτιμάτο ότι περίπου 30 άτομα κρατούνταν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δέκα άτομα είχαν απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια της ομηρείας, μεταξύ των οποίων και αρκετές ηλικιωμένες γυναίκες, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκινήσουν την τελική επιχείρηση.

Η πολιορκία είχε προκαλέσει ανησυχία στις οικογένειες των υπαλλήλων του σούπερ μάρκετ και των πελατών που είχαν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο. Ο Τζέικομπ Πρεζ, ο γιος του οποίου εργαζόταν στο σούπερ μάρκετ, είχε εκφράσει νωρίτερα φόβους για την ασφάλειά του.

«Ο γιος μου είναι εκεί. Δεν έφυγε από τη δουλειά και δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Νομίζω ότι του το πήραν», είπε ο Πρεζ κατά τη διάρκεια της ομηρείας.

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Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης και κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαινόταν να δείχνουν μασκοφόρους ένοπλους με στρατιωτικό εξοπλισμό μέσα στο σούπερ μάρκετ, μαζί με ομήρους των οποίων τα χέρια, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν δεμένα. Μια εικόνα έδειχνε έναν όμηρο να κρατά ένα μπουκάλι νερό πίσω από ένα παράθυρο του σούπερ μάρκετ που ήταν καλυμμένο με ένα σεντόνι.

#ÚLTIMAHORA 🔴 A la 1:30 de la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó el rescate de todos los rehenes secuestrados en el Éxito de Cartagena en medio de un operativo conjunto entre la policía y las fuerzas militares. El mandatario aseguró que, en medio del operativo, uno de los secuestradores fue abatido. Noticia en desarrollo. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 25, 2026

Κολομβία: Η αιτία της ομηρίας

Οι αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση ομηρίας ξεκίνησε μετά από απόπειρα κλοπής ενός θωρακισμένου οχήματος στο εμπορικό κέντρο. Οι ύποπτοι φέρεται να πήραν ομήρους αφού απέτυχε η απόπειρα κλοπής.

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🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo. Lo que piden: 7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. https://t.co/PATTVuqVeo — Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026

#Urgente | #MinutoAMinuto | Así se desarrolla el operativo de la Policía para rescatar a los rehenes en el almacén Éxito del sur de Cartagena. Estamos en vivo en el Noticiero de La FM Mediodía. https://t.co/xagh0MOuvz https://t.co/yCN8XCdR0V — La FM (@lafm) November 24, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι απαγωγείς ζητούσαν σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, δύο θωρακισμένα οχήματα και ασφαλή διέλευση προς τη Μπαρανκίγια, μια πόλη περίπου 130 χλμ. βορειοανατολικά της Καρταχένα. Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

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Ο Πρόεδρος ντε λα Εσπριέλα απέκλεισε τη συμμετοχή ανταρτικών ή παραστρατιωτικών ομάδων, περιγράφοντας τους απαγωγείς ως εγκληματίες που αιφνιδιάστηκαν και βρέθηκαν χωρίς διέξοδο πριν πάρουν τους ανθρώπους ως ομήρους.

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«Δεν πρόκειται για απαγωγή που διέπραξε τρομοκρατική ομάδα – όχι, πρόκειται για εγκληματίες που αιφνιδιάστηκαν, δεν είχαν διέξοδο και στη συνέχεια απήγαγαν μια ομάδα ανθρώπων», δήλωσε.

🚨🇨🇴 ALL HOSTAGES RESCUED IN CARTAGENA SUPERMARKET RAID Colombian authorities have confirmed that all remaining hostages — around 20 people — have been freed after security forces stormed the Éxito supermarket in Cartagena’s La Castellana neighborhood early this morning. The victims had been held since yesterday, with around 10 hostages released earlier. One hostage-taker was killed during the raid, while the remaining suspects were captured after refusing to surrender. https://t.co/yl1qylMqFY — Nova Intel (@intel_nova) November 25, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε ένταση στην Καρταχένα, ένα σημαντικό λιμάνι της Καραϊβικής και έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κολομβίας, γνωστό για την αποικιακή οχυρωμένη πόλη του, τις παραλίες και την κίνηση των κρουαζιερόπλοιων. Η ομηρεία προκάλεσε ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια σε μια πόλη που προσελκύει μεγάλο αριθμό εγχώριων και διεθνών επισκεπτών.

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Η κρίση εκτυλίχθηκε επίσης την 10η επέτειο της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας της Κολομβίας με τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), η οποία υπογράφηκε το 2016 για να θέσει τέλος σε δεκαετίες ένοπλης σύγκρουσης.

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία, αντιπολιτευόμενες φατρίες των FARC και άλλες εγκληματικές οργανώσεις συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κολομβίας, μάχονται για τον έλεγχο εδαφών και ασκούν παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ομηρεία έλαβε χώρα εν μέσω μιας σειράς περιστατικών ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα. Τη Δευτέρα, οι αρχές κατηγόρησαν μια διαφωνούσα ομάδα των FARC για μια βομβιστική επίθεση με αυτοκίνητο στο Βιγιαβισένσιο, η οποία τραυμάτισε 25 άτομα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Επιπλέον, η προεδρία ανέφερε ότι μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον ηλεκτρικών υποδομών είχε διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορα νομούς της νοτιοδυτικής περιοχής. Το περιστατικό οδήγησε τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι εξελίξεις αυτές αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Κολομβία, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να παλεύει με ένοπλες ομάδες και εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε διάφορα μέρη της χώρας.

🇨🇴 | Imágenes del momento exacto en que los hombres de las Fuerzas Especiales toman el control de la cafetería del Éxito Cartagena, en donde se encontraban varios secuestrados. https://t.co/Wl9PG9Xm79 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 25, 2026

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