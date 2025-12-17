Σε τρομερό κίνδυνο βρέθηκε μια νεαρή τουρίστρια στην Κολομβία που πήγε να πέσει θύμα ληστείας με την αντίδραση του συντρόφου της να γίνεται viral στο διαδίκτυο.

Κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε το τρομακτικό περιστατικό δείχνει ένα ζευγάρι νεαρών τουριστών να συνομιλεί στην είσοδο ενός κτιρίου, πιθανότατα τράπεζας ή ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, όταν εμφανίζεται ένας κακοποιός με ένα όπλο, πιθανώς μαχαίρι. Ο άντρας απειλεί την γυναίκα και φαίνεται να προσπαθεί να της αποσπάσει προσωπικά αντικείμενα, αλλά εκείνη αντιστέκεται σπρώχνοντάς τον και γρατζουνώντας τον.

Advertisement

Advertisement

Η viral σκηνή από την απόπειρα ληστείας τουριστών

Ωστόσο, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η στάση του συντρόφου της ο οποίος φαίνεται να κρύβεται πίσω από έναν τοίχο, αδυνατώντας να παρέμβει.Παρά την προφανή ανάγκη για βοήθεια, ο σύντροφός της παρέμεινε αδρανής προφανώς τρομοκρατημένος.

Ένας άλλος άντρας προσπαθεί να παρέμβει αλλά τελικά υποχωρεί, αφήνοντας τη γυναίκα να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της για κάποια δευτερόλεπτα, δείχνοντας αξιοσημείωτο θάρρος. Τελικά, ένας περαστικός ορμάει και χτυπά τον κακοποιό με ένα κράνος μοτοσικλέτας. Τρεις ακόμη περαστικοί συσπειρώνονται, ακινητοποιούν τον δράστη και τον ακινητοποιούν στο έδαφος, ενώ το ζευγάρι των τουριστών χάνεται από το πλάνο.

Bροχή τα σχόλια στο διαδίκτυο

Η συμπεριφορά του συντρόφου της δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό του διαδικτύου.

Οι χρήστες σχολίασαν ειρωνικά τη δειλία του: « μμμ όχι ο ορισμός του ιππότη με την λαμπρή πανοπλία» ή «περιμένετε να δει ο πατέρας της το βίντεο».

Τα σχόλια σε πλατφόρμες όπως το X και το Reddit γελοιοποίησαν την αδράνεια του, ενώ παράλληλα επαίνεσαν τη γενναιότητα της γυναίκας και την αντίδραση των περαστικών.

Hmmm not my definition of a knight in shining armor! — Trish Smothers (@tasmothers) December 15, 2025

Sure looks like he ran away!!! What a pathetic excuse for a "Man". — theodore m dance (@teddance1956) December 15, 2025

Did that dude just run and leave that woman there to fight that nutjob off alone? — SheepDog Society LLC (@SDSLLC_USA) December 8, 2025