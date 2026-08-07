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Η οργάνωση αντιτίθεται στο νομοσχέδιο περί αυτονομίας του νησιού, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει επαρκώς την κορσικανική εθνική ταυτότητα.

Οι αυτονομιστές χαρακτηρίζουν την αυξανόμενη εγκατάσταση νέων κατοίκων ως αποικιοκρατική τάση που απειλεί τη δημογραφική σύνθεση της περιοχής.

Η γαλλική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας ξεκίνησε έρευνα για τη δράση της οργάνωσης, εστιάζοντας σε αδικήματα κατοχής όπλων και σύστασης τρομοκρατικής ομάδας.

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Νέο κύμα έντασης καταγράφεται στην Κορσική, καθώς ένοπλοι αυτονομιστές εξαπέλυσαν απειλές κατά τουριστών, αλλά και όσων επιλέγουν να εγκατασταθούν στο νησί ή να αγοράσουν εκεί δεύτερη κατοικία.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, μέλη του Κορσικανικού Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης – Ένωσης Μαχητών (FLNC-UC) εμφανίζονται με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και βαριά οπλισμένοι, κρατώντας υποπολυβόλα και όπλα μεγάλης εμβέλειας.

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Όπως μεταδίδει η Telegraph, ο επικεφαλής της οργάνωσης, με αλλοιωμένη φωνή, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση σε όσους σχεδιάζουν να μετακομίσουν στην Κορσική ή να αγοράσουν ακίνητο στο νησί.

«Μέχρι να αναγνωριστούν και να γίνουν σεβαστά τα εθνικά μας δικαιώματα, έχουμε μόνο ένα μήνυμα για αυτούς: μείνετε στα σπίτια σας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όσοι αγνοήσουν την προειδοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρούν πως βρίσκονται σε ασφαλές έδαφος.

#France 🇫🇷: National Liberation Front of Corsica (#FLNC) denounced the autonomy project and stated that they will fight against French colonialism in #Corsica.



Corsican group is carrying Škorpion vz. 61 submachine gun, SIG SG 542 rifle, Zastava M76 sniper rifle, Beretta AR70/223… pic.twitter.com/diquogn1I5 — War Noir (@war_noir) August 6, 2026

Αντιδρούν στο σχέδιο αυτονομίας

Η νέα παρέμβαση των αυτονομιστών έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων σχετικά με το καθεστώς της Κορσικής.

Το FLNC-UC απορρίπτει το νομοσχέδιο που προβλέπει ειδικό καθεστώς αυτονομίας για το νησί, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει τον κορσικανικό λαό ως ξεχωριστή εθνική οντότητα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο και αναμένεται να συζητηθεί στη Γερουσία το φθινόπωρο.

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«Ο κορσικανικός λαός δεν θα γίνει ποτέ μια απλή διοικητική κοινότητα», ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης, διαμηνύοντας ότι το κίνημα θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε κάθε πρωτοβουλία που θεωρεί ότι υπονομεύει την εθνική ταυτότητα του νησιού.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια μυστικής συνέντευξης Τύπου, στην οποία είχε προσκληθεί αποκλειστικά η τοπική εφημερίδα Corse Matin.

Στο στόχαστρο η αγορά ακινήτων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αύξηση του αριθμού των νέων κατοίκων στην Κορσική. Σύμφωνα με τους αυτονομιστές, περίπου 5.000 αλλοδαποί, στην πλειονότητά τους Γάλλοι, εγκαθίστανται κάθε χρόνο στο νησί για εργασία ή για την αγορά δεύτερης κατοικίας.

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Η οργάνωση χαρακτηρίζει την τάση αυτή «ανεξέλεγκτη αποικιοκρατία», υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης αποτελεί απειλή για την κορσικανική ταυτότητα.

Τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE δείχνουν ότι την περίοδο 2015-2025 ο πληθυσμός της Κορσικής αυξήθηκε κατά περίπου 32.900 κατοίκους, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 1%.

Από το GR20 στις πολυτελείς βίλες

Η Κορσική αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες χάρη στις παραλίες, το φυσικό τοπίο και το περίφημο ορειβατικό μονοπάτι GR20.

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Το νησί προσελκύει παράλληλα και ιδιαίτερα εύπορους επισκέπτες. Το Καβάλο, γνωστό ως «νησί των δισεκατομμυριούχων», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς φιλοξενεί πολυτελείς επαύλεις διεθνών προσωπικοτήτων.

Μεταξύ όσων έχουν συνδεθεί με το νησί είναι η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό και ο Ρώσος επιχειρηματίας Ρομάν Αμπράμοβιτς, ενώ κατά καιρούς έχουν βρεθεί εκεί ο Μικ Τζάγκερ, η Κατρίν Ντενέβ και ο Μπιλ Γκέιτς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Εμανουέλε Φιλιμπέρτο της Σαβοΐας έθεσε φέτος προς πώληση την οικογενειακή θερινή κατοικία στο Καβάλο, με ζητούμενη τιμή 18 εκατ. ευρώ.

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Έρευνα από την Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία

Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό βήμα για την Κορσική. Η υπουργός Αποκέντρωσης Φρανσουάζ Γκατέλ είχε χαρακτηρίσει την έγκριση του νομοσχεδίου από την Εθνοσυνέλευση «σημαντικό βήμα για την Κορσική και για τη δημοκρατία μας».

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Οι αυτονομιστές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν συνιστούν πραγματική αυτονομία, καθώς η Κορσική θα εξακολουθήσει να βρίσκεται υπό τη γαλλική κυριαρχία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η γαλλική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καταγγελίες για πιθανή σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή, μεταφορά και χρήση όπλων στο πλαίσιο τρομοκρατικής δραστηριότητας.

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