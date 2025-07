Εκπληκτο έμεινε το προσωπικό σε φυλακή της Κόστα Ρίκα, όταν πρόσεξαν πως μια γάτα στο προαύλιο είχε δεμένο στο σώμα της ένα φορτίο. Ακόμα μεγαλύτερο σοκ όμως τους προκλήθηκε, όταν συνειδητοποίησαν ότι το τετράποδο μετέφερε ναρκωτικές ουσίες.

Authorities in Costa Rica have caught a cat allegedly being used to smuggle drugs into a prison. pic.twitter.com/fnHUGNY5Ho

