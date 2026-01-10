Νέες πληροφορίες για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα, φέρνουν στο φως ανησυχητικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, Ζακ Μορέτι. Σύμφωνα με το ελβετικό RTS, ο Μορέτι, που συνελήφθη ως ύποπτος διαφυγής, παραδέχτηκε ότι η πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο ήταν κλειδωμένη από μέσα και δεν αποτελούσε αναγνωρισμένη έξοδο κινδύνου. Ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να την ξεμπλοκάρει από έξω, μπροστά σε αρκετά άτομα αναίσθητα στο έδαφος.

Αν αποδειχτεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Τζέσικα, έχουν ευθύνη για την κλειδωμένη έξοδο, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπεί από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με ποινές φυλάκισης που μπορεί να φτάσουν έως και τα 20 χρόνια. Μέχρι στιγμής, οι αρχικές κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Παράλληλα, έρχονται στο φως στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του 49χρονου Μορέτι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές της Γαλλίας και της Ελβετίας σε υποθέσεις μαστροπείας, απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης. Σύμφωνα με το Le Parisien, ο Μορέτι είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στη νοτιοανατολική Γαλλία για υποθέσεις μαστροπείας.

Το 2008, οι ελβετικές αρχές, σε συνεργασία με τις γαλλικές, πραγματοποίησαν έφοδο στο κέντρο μασάζ Hot Rabbit Rendezvous στη Γενεύη, που λειτουργούσε ως βιτρίνα για οργανωμένη πορνεία. Ο Μορέτι, τότε 32 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για στρατολόγηση νεαρών Γαλλίδων γυναικών για αγοραίο έρωτα. Αν και αρνήθηκε ενεργό ρόλο, το γαλλικό δικαστήριο στο Annecy τον καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών, εκ των οποίων οι οκτώ με αναστολή, εκτίοντας τελικά τέσσερις μήνες.

Παρά την απαγόρευση διαχείρισης εταιρείας στη Γαλλία, ο Μορέτι συνέχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελβετία, ιδιοκτήτης πλέον και άλλων επιχειρήσεων στο καντόνι Βαλέ, όπως τα μπαρ Le Senso και Le Vieux-Chalet.

Η υπόθεση της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά αναδεικνύει την πιθανή ευθύνη των ιδιοκτητών για τις συνθήκες ασφαλείας του μπαρ, ενώ οι ερευνητικές αρχές διερευνούν αν η κλειδωμένη έξοδος συνέβαλε στον τραγικό απολογισμό. Παράλληλα, η αποκάλυψη του σκοτεινού ποινικού παρελθόντος του Μορέτι εντείνει την ανησυχία για τον χειρισμό των επιχειρήσεών του στο παρελθόν και εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στην περιοχή.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις ελβετικές αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις νομικές και ποινικές εξελίξεις.