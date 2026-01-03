Συγκλονιστική η μαρτυρία πατέρα που βοήθησε να σωθούν και άλλοι νέοι, μόλις είδε ότι η κόρη του είχε βγει ζωντανή από την πύρινη κόλαση στο Κραν Μοντανά.

«Είμαι ξαπλωμένος σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι στη Σιόν, με τα πνευμόνια ακόμη γεμάτα καπνό και τη φωνή να σπάει κάθε φορά που προσπαθώ να διηγηθώ όσα έγιναν. Είμαι 55 ετών, ζω στο Κραν Μοντανά με τη σύντροφό μου και την 17χρονη κόρη μου. Μέχρι εκείνη τη νύχτα, η ζωή μου ήταν φυσιολογική, ήρεμη. Ύστερα, στη 1.20 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, όλα σταμάτησαν.

Ήμουν στο σπίτι όταν είδα από τα παράθυρα του Constellation να ξεπηδούν πύρινες φλόγες. Λίγο μετά ήρθε το τηλεφώνημα της κόρης μου. Από αυτά που σου παγώνουν το αίμα: φωτιά, τραυματίες, σφαγή. Κατέβηκα τρέχοντας στον δρόμο με έναν πυροσβεστήρα, αλλά κατάλαβα αμέσως ότι δεν θα χρησίμευε σε τίποτα.

Nella tragedia ci sono anche storie di coraggio, di persone che hanno messo in pericolo la loro vita per salvare quella degli altri. Come Paolo, italiano che vive a Crans-Montana. “Sono stato travolto dai corpi dei ragazzi”, ha raccontato.#Tg1 Leonardo Zellino pic.twitter.com/QqW6sgQFT1 January 2, 2026

Ο καπνός ήταν μαύρος, πυκνός, αποπνικτικός. Η καύση είχε υπάρξει εξαιρετικά γρήγορη και βίαιη. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε καταναλώσει όλο το οξυγόνο. Μέσα δεν ανέπνεες πια.

Βρήκα την κόρη μου έξω, ακίνητη, σε κατάσταση σοκ. Περίμενε τον φίλο της, που είχε μείνει πίσω από μια πόρτα. Κατάφερε να βγει μπροστά στα μάτια της, για λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Τώρα νοσηλεύεται στη Βασιλεία σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά εγκαύματα. Εκείνη είναι ζωντανή χάρη σε μια αλληλουχία γεγονότων που ακόμη δυσκολεύομαι να εξηγήσω: ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα ή αργότερα, και σήμερα θα διηγούμουν μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Κάλεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσπαθώντας να μη χάσω την ψυχραιμία μου. Ύστερα κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Έψαξα για μια εναλλακτική έξοδο. Στο πίσω μέρος είδα μια κλειστή πόρτα, μπλοκαρισμένη από μέσα. Πίσω από το τζάμι έβλεπα πόδια, χέρια, σώματα στο πάτωμα. Το κτίριο δεν είχε καταρρεύσει, αλλά μέσα είχε μετατραπεί σε παγίδα.

Paolo Campolo, l’eroe che ha salvato decine di giovani a Crans-Montana: “I corpi ci cadevano addosso” https://t.co/ESboc9r438 Advertisement January 2, 2026

Με τη βοήθεια ενός αγνώστου, που έφτασε αφού άκουσε την έκρηξη, σπάσαμε εκείνη την πόρτα τραβώντας με όλη μας τη δύναμη. Δεν είχαμε εργαλεία, δεν είχαμε χρόνο. Οι πυροσβέστες έφταναν, αλλά εκεί κάθε δευτερόλεπτο ήταν ζωή ή θάνατος. Όταν άνοιξε η πόρτα, τα σώματα έπεσαν πάνω μας.

Νέοι άνθρωποι ζωντανοί, καμένοι, δηλητηριασμένοι από τον καπνό. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Με παρακαλούσαν να τους βοηθήσω, σε πολλές γλώσσες. Και στα ιταλικά. Ήταν πάρα πολύ νέοι. Στο μαγαζί σύχναζαν κυρίως ανήλικοι. Είδα κορίτσια με μίνι φούστες και κομψά τοπ, με τη φωτιά ακόμη πάνω στο δέρμα τους. Τους έβγαζα έναν-έναν, με γυμνά χέρια. Χωρίς να σκέφτομαι τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Τους σέρναμε έξω και τους αφήναμε στο έδαφος στο σημείο συγκέντρωσης. Ούρλιαζαν.

Και στο μυαλό μου υπήρχε μόνο μία σκέψη: θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά μου.

"J'ai progressé dans le couloir, et j'ai trouvé une porte": Paolo, habitant de Crans-Montana, raconte le moment où il a secouru des victimes de l'incendie pic.twitter.com/DXvkY4OYuY — BFM (@BFMTV) January 2, 2026

Δεν υπήρχαν άλλες έξοδοι. Καμία οδός διαφυγής. Όποιος είχε μείνει μέσα δεν είχε καμία ελπίδα. Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη φρίκη, είδα και την ανθρωπιά. Τα γειτονικά καταστήματα μετατράπηκαν σε αυτοσχέδια σημεία πρώτων βοηθειών. Υποδέχτηκαν τους τραυματίες, τους έβαλαν να καθίσουν, τους βοήθησαν να αναπνεύσουν, να μην λιποθυμήσουν.

Αυτή την αλληλεγγύη δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αυτό που μου έχει μείνει είναι τα βλέμματα. Η απελπισμένη διαύγεια εκείνων που ξέρουν ότι πεθαίνουν. Άνθρωποι με εγκαύματα που σε κοιτούν και σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν σβήνει. Σήμερα νοσηλεύομαι λόγω δηλητηρίασης από καπνό.

Η κόρη μου είναι ασφαλής. Ο φίλος της παλεύει ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.»

