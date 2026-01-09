Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, Ζακ Μορέτι, ζήτησε ο εισαγγελέας της πόλης Σιόν, εκτιμώντας πως πλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαφυγής του στο εξωτερικό. Το αίτημα υποβλήθηκε μετά από πολύωρη διαδικασία ακρόασης το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο του καντονιού Βαλέ τις επόμενες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τις ημέρες που ακολούθησαν τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά, η εισαγγελία του Βαλέ είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο σύλληψης, θεωρώντας πως δεν υφίστατο κίνδυνος φυγής τόσο για τον Ζακ Μορέτι όσο και για τη σύζυγό του. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα της έρευνας φαίνεται πως οδήγησαν τις Αρχές σε επανεκτίμηση της κατάστασης, κρίνοντας πλέον αναγκαία την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη.

Κατά την αποχώρησή της από το κτίριο της εισαγγελίας, η σύζυγος του Μορέτι, Τζέσικα, εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη στις οικογένειες των θυμάτων. «Οι σκέψεις μου είναι διαρκώς με τα θύματα και όσους παλεύουν να αναρρώσουν. Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Les premiers mots de Jessica Moretti, co-gérante du bar incendié à Crans-Montana, après la mise en détention de son mari pic.twitter.com/EFbwQ3I2Kc January 9, 2026

Νωρίτερα σήμερα, οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα χωρίς να απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αμφότεροι ερευνώνται ως ύποπτοι για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά και έχει πει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

«Είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους της 6ης Ιανουαρίου