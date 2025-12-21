Κάθε χρόνο, δεκάδες εργάτες από το Νεπάλ ανεβαίνουν με σχοινιά και ειδικές ζώνες ασφαλείας στην πρόσοψη του Burj Khalifa στο Ντουμπάι, καθαρίζοντας το ψηλότερο κτίριο του πλανήτη, σε μία από τις πιο επικίνδυνες και απαιτητικές δουλειές στον κόσμο.

Το Burj Khalifa, σύμβολο πλούτου και αρχιτεκτονικής υπεροχής στο Ντουμπάι, υψώνεται στα 828 μέτρα και διαθέτει περισσότερα από 24.000 γυάλινα πάνελ. Για να διατηρείται η επιβλητική του όψη καθαρή και λαμπερή, απαιτείται συνεχής καθαρισμός, μια διαδικασία που διαρκεί μήνες και πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από μετανάστες εργάτες, κυρίως από το Νεπάλ.

Οι εργαζόμενοι αυτοί περνούν ώρες αιωρούμενοι σε τεράστια ύψη, δεμένοι μόνο με σχοινιά και ιμάντες ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και εξαντλητική σωματική καταπόνηση. Κάθε καθαρισμός ενός μόνο τμήματος της πρόσοψης μπορεί να διαρκέσει ημέρες, ενώ ο πλήρης κύκλος καθαρισμού του κτιρίου ξεπερνά συχνά τους τρεις μήνες.

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο, οι αμοιβές παραμένουν χαμηλές σε σχέση με το ρίσκο. Οι περισσότεροι εργάτες δηλώνουν στα διεθνή μέσα ότι δέχθηκαν τη δουλειά λόγω της φτώχειας στις πατρίδες τους και της ανάγκης να στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους. Πολλοί έχουν χρεωθεί για να πληρώσουν μεσάζοντες για «να πάρουν τη δουλειά» γεγονός που τους καθιστά ακόμη πιο εξαρτημένους από την εργασία αυτή.

Ο καθαρισμός του Burj Khalifa έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και των ακραίων ανισοτήτων που συνοδεύουν τα μεγάλα έργα στις χώρες του Κόλπου. Ενώ το κτίριο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και αποτελεί παγκόσμιο τουριστικό αξιοθέατο, οι άνθρωποι που το συντηρούν παραμένουν αόρατοι.

Για τους Νεπαλέζους εργάτες, το Burj Khalifa είναι μια εργασία καθημερινού κινδύνου, όπου η επιβίωσή τους κρέμεται – κυριολεκτικά – από ένα σχοινί.