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Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε πισίνα, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, επιλέγοντας μια τελετή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε συγκινημένη κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των όρκων, φορώντας ένα λευκό νυφικό με μακριά μανίκια και ουρά.

Οι εορτασμοί για τον γάμο του ζευγαριού, το οποίο γνωρίστηκε το 2021 μέσω κοινών γνωστών, είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα με δείπνο.

Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της Μάιλι Σάιρους, η οποία διατηρεί πλέον μια πιο προσεκτική στάση σχετικά με την ιδιωτική της ζωή.

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Με δάκρυα στα μάτια και μια λευκή χαρτοπετσέτα στο χέρι, η Μάιλι Σάιρους έζησε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της, καθώς παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Μαξ Μοράντο, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια σχέσης.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος μουσικός αντάλλαξαν όρκους το Σάββατο 21 Νοεμβρίου σε μια ιδιωτική τελετή στην εμβληματική πρώην έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα, Twin Palms, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Την είδηση επιβεβαίωσαν πηγές στο περιοδικό PEOPLE, ενώ πρώτο την αποκάλυψε το Entertainment Tonight.

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Στα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την τελετή, η Μάιλι εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη, σκουπίζοντας τα δάκρυά της, ενώ ο Μαξ διαβάζει τους δικούς του όρκους. Η τραγουδίστρια κρατά ένα μικρό χαρτί με τις σημειώσεις της, ενώ το ζευγάρι στέκεται κάτω από μια εντυπωσιακή λευκή ανθοστολισμένη αψίδα.

🚨 EXCLUSIVE: Miley Cyrus was seen wiping a tear away from her face in emotional photos and video from her Palm Springs wedding ceremony … offering the first look of her stunning wedding dress. 🤍✨



🎥 BACKGRID pic.twitter.com/EUf3qXoYAY November 22, 2026

Το νυφικό της Μάιλι Σάιρους και η ρομαντική τελετή στην έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα

Για την ημέρα του γάμου της, η Μάιλι επέλεξε ένα λευκό νυφικό με μακριά μανίκια, ψηλή λαιμόκοψη, ανοιχτή πλάτη και μακριά ουρά. Η δημιουργία ξεχώριζε για τη μεσάτη γραμμή της, συνδυάζοντας τη διαχρονική κομψότητα με τη δική της αισθητική.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με έναν κομψό κότσο, κρεμαστά σκουλαρίκια και μυτερές γόβες, ενώ στα στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν από τον λογαριασμό Deux Moi εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο Μαξ Μοράντο φορούσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στον εξωτερικό χώρο της έπαυλης, δίπλα στην πισίνα, κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λευκά λουλούδια. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, χρέη τελετάρχη ανέλαβε ο φίλος και μουσικός συνεργάτης της Μάιλι, Γουέιν Κόιν , frontman των Flaming Lips.

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Λευκές ανθοσυνθέσεις πλαισίωναν τον χώρο, ενώ μεγάλα κεριά μέσα σε διάφανους γυάλινους κυλίνδρους συμπλήρωναν τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο, σε ένα σκηνικό που διατήρησε τους χαμηλούς τόνους και τον προσωπικό χαρακτήρα της γιορτής.

Η θρυλική έπαυλη Twin Palms, γνωστή και ως κατοικία του Φρανκ Σινάτρα στο Παλμ Σπρινγκς, σχεδιάστηκε το 1947 από τον αρχιτέκτονα Ε. Στιούαρτ Γουίλιαμς και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της περιοχής.

🔗: https://t.co/NYx2JlZZ4X#MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more.… pic.twitter.com/pap5Afbic8 Advertisement November 22, 2026

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν στις φωτογραφίες ήταν και το δαχτυλίδι αρραβώνων της τραγουδίστριας, το οποίο είχε ήδη τραβήξει την προσοχή από την πρώτη δημόσια εμφάνισή της με αυτό.

Πρόκειται για δημιουργία της σχεδιάστριας Τζάκι Άις, με διαμάντι κοπής cushion, περίπου τεσσάρων καρατίων, τοποθετημένο σε βάση από χρυσό 14 καρατίων, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle.

Το μονόπετρο είχε αποκαλυφθεί δημόσια τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Μάιλι εμφανίστηκε στο πλευρό του Μαξ στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον αρραβώνα τους.

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Το δείπνο πριν από τον γάμο και οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με το δείπνο πριν από τον γάμο, στο οποίο συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι.

Billy Ray Cyrus Attends Daughter Miley Cyrus' Wedding After Years of Estrangement https://t.co/jObtvPIdrS Advertisement November 22, 2026

Η ετεροθαλής αδελφή της Μάιλι, Λίλι-Ρόουζ Πέρσελ, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα Instagram Stories της, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το σκηνικό, τη διακόσμηση και το μενού.

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Τα τραπέζια ήταν διακοσμημένα με κεριά και μικρές ανθοσυνθέσεις σε ροζ και μοβ αποχρώσεις, δημιουργώντας μια χαλαρή, αλλά προσεγμένη ατμόσφαιρα. Στα μενού είχαν τυπωμένα τα αρχικά «M+M», από τα ονόματα Miley και Maxx.

Το δείπνο περιλάμβανε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, σαλάτα, φιλέτο και αστακό, ενώ για επιδόρπιο υπήρχαν γλυκές επιλογές όπως σοκολατένιο κέικ, crème brûlée και sorbet raspberry.

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Η Μάιλι επέλεξε για τη βραδιά ένα μαύρο σύνολο, ενώ και ο Μαξ κινήθηκε σε αντίστοιχο ύφος, σε μια εμφάνιση που έδειχνε ότι το ζευγάρι προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και πριν από την τελετή.

Από ένα blind date στον γάμο

Η ιστορία της Μάιλι Σάιρους και του Μαξ Μοράντο ξεκίνησε το 2021, όταν γνωρίστηκαν μέσω ενός blind date. Η ίδια έχει περιγράψει στο παρελθόν την αρχή της σχέσης τους ως μια γνωριμία που εξελίχθηκε φυσικά, ενώ ο Μαξ έχει αναφέρει ότι μετά το πρώτο τους ραντεβού άρχισαν να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.

Η σχέση τους έγινε γνωστή σταδιακά, με τις πρώτες κοινές δημόσιες εμφανίσεις να ακολουθούν, ενώ το ζευγάρι δεν συνήθιζε να μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.

Η πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιαπωνία, στο Κιότο, σε έναν κήπο ξενοδοχείου, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Τον Δεκέμβριο του 2025 επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους, όταν η Μάιλι εμφανίστηκε με το εντυπωσιακό μονόπετρο στο πλευρό του Μαξ στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Ο Μαξ Μοράντο είναι ντράμερ και μουσικός παραγωγός, μέλος του συγκροτήματος Liily, ενώ έχει συνεργαστεί και μουσικά με τη Μάιλι. Η κοινή τους αγάπη για τη μουσική αποτελεί ένα από τα στοιχεία που τους συνδέουν, με τον ίδιο να συμμετέχει και σε κομμάτια της δουλειάς της τραγουδίστριας.

Ο δεύτερος γάμος της Μάιλι

Ο γάμος με τον Μαξ Μοράντο είναι ο δεύτερος για τη Μάιλι Σάιρους. Η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ τον Δεκέμβριο του 2018, μετά από μια σχέση με αρκετές διακυμάνσεις και χρόνια γνωριμίας.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Αύγουστο του 2019, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Έκτοτε, η Μάιλι έχει μιλήσει σε διάφορες συνεντεύξεις για την προσωπική της εξέλιξη, τις αλλαγές στη ζωή της και την ανάγκη να προστατεύει την ιδιωτικότητά της. Ο γάμος της με τον Μαξ, που εξελίχθηκε μακριά από τη δημοσιότητα για μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, μοιάζει να ακολουθεί αυτή τη νέα στάση της.

Οι πρώτες εικόνες από την τελετή, ωστόσο, έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τη συγκινημένη Μάιλι, το νυφικό της και τις στιγμές ανταλλαγής όρκων να κλέβουν την παράσταση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ TMZ και PEOPLE

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