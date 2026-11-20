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Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) και ο αρραβωνιαστικός της Μαξ Μοράντο (Maxx Morando), φαίνεται ότι ετοιμάζονται να παντρευτούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Πηγές από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού που επικαλείται το μέσο ανέφεραν ότι η ποπ σταρ και ο μουσικός έχουν προγραμματίσει τον γάμο τους στη Νότια Καλιφόρνια, κρατώντας ωστόσο τις λεπτομέρειες της τελετής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Miley and Maxx are reportedly getting married this weekend 🤍💒💍 https://t.co/WgnyCXxZ4Q — Miley News Source (@MCNewsSource) November 19, 2026

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2021, όταν έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στην επίδειξη μόδας «Love Parade» του οίκου Gucci. Τον επόμενο μήνα, ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily βρέθηκε στο πρωτοχρονιάτικο σόου της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας στο Μαϊάμι, ενώ η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2022. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν, με την σταρ του «Flowers» να αποκαλύπτει ότι η πρόταση γάμου την αιφνιδίασε εντελώς.

Miley and Maxx are getting married this weekend ✨ pic.twitter.com/la83wVnvT2 — MILEY Updates (@MileyUpdates) November 19, 2026

Miley Cyrus and Maxx Morando are heating up the "Avatar: Fire and Ash" red carpet. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/0XcO606IMH — E! News (@enews) December 2, 2025

Αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για εκείνη, η οποία στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth). Το ζευγάρι χώρισε τον Αύγουστο του 2019, επτά μήνες μετά τον γάμο του και το διαζύγιό του οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Σύμφωνα με το Just Jared, στο νέο της άλμπουμ με τίτλο «Bass Persuades», η Μάιλι συμπεριέλαβε το τραγούδι «Let’s Get Married» το οποίο είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο της.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)