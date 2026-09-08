Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management, μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα εκμεταλλευόμενος το ειδικό καθεστώς φορολόγησης αλλοδαπών επενδυτών.

Ο επιχειρηματίας εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας γραφείου της εταιρείας του στην Αθήνα, έπειτα από την επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στη χώρα.

Η αποχώρηση του Ρόκου, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, προκάλεσε αντιδράσεις στον πολιτικοοικονομικό κόσμο της χώρας.

Η απόφαση αποδίδεται στις ανησυχίες για το φορολογικό περιβάλλον και τις πιθανές αυξήσεις φόρων που αναμένονται από τη βρετανική κυβέρνηση.

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Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και δισεκατομμυριούχος των hedge funds ετοιμάζεται να αφήσει τη βρετανική πρωτεύουσα για την Αθήνα, μεταφέροντας τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, γιατί η χώρα έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επενδύσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ στη χώρα. Το fund που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 22 δισ. δολαρίων αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.

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‘They don’t want to be mugged, it’s basic human psychology.’



Broadcaster Candice Holdsworth discusses the ‘Laffer Curve’ effect, as hedge fund tycoon Christopher Rokos, the UK’s third-highest taxpayer, switches his residency to Greece.



📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/IzBPK5TvFU — GB News (@GBNEWS) September 8, 2026

Το 2025, ο 55χρονος επιχειρηματίας εξασφάλισε για τον εαυτό του αμοιβή 477 εκατομμυρίων λιρών, καθώς το μακροοικονομικό hedge fund του, ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αστάθειας για τις αγορές. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ρόκος εξετάζει και τη δημιουργία γραφείου της εταιρείας του στην Αθήνα. Η απόφασή του αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Αθήνα αλλά ταυτόχρονα και βαρύ πλήγμα για τη Βρετανία καθώς ο γνωστός διαχειριστής κεφαλαίων ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος της χώρας

Ποιος είναι ο Κρις Ρόκος

Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.

Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.

🚨 BREAKING: Billionaire Chris Rokos is leaving Britain for Greece amid tax rise fears.



• Rokos Capital Management’s boss paid more than £300m in UK tax last year and ranked among the country’s top three individual taxpayers on the Sunday Times list. Net worth is put above… pic.twitter.com/tg2dqvfVum — The Mercian (@TheMercianNews) September 7, 2026

Εκεί, ο Ρόκος δημιούργησε τη φήμη του ως εξαιρετικά επιτυχημένου trader στις αγορές κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Brevan Howard υπολογίζεται ότι δημιούργησε κέρδη άνω των 4 δισ. δολαρίων για το fund, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα χρόνια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

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Επίσης, έχει δαπανήσει 175 εκατ. λίρες για την ανακαίνιση του ιστορικού Tottenham House στο Wiltshire. Μεταξύ άλλων, θέσπισε την υποτροφία Rokos στο Cambridge. Φέτος υποσχέθηκε να δωρίσει 190 εκατομμύρια λίρες στο πανεπιστήμιο, στη μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ σε βρετανικό πανεπιστήμιο.

Η Rokos Capital Management (RCM) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά μακροοικονομικά hedge funds στον κόσμο, απασχολώντας περισσότερα από 370 άτομα σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Άμπου Ντάμπι και Σιγκαπούρη.

Αντιδράσεις

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικοοικονομικό κόσμο της Βρετανίας, με τον πολιτικό Ντάνι Κρούγκερ να προχωρά στην εξής ανάρτηση:

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«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε την αποχώρηση του Κρις Ρόκος, ο οποίος επενδύει εκατομμύρια στην αποκατάσταση μιας ιστορικής έπαυλης στην εκλογική μου περιφέρεια, αλλά –το σημαντικότερο– παράγει τεράστιο πλούτο για το Ηνωμένο Βασίλειο και αποδίδει τεράστια ποσά σε φόρους (300 εκατ. λίρες πέρυσι – ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη χώρα).

Very sad to see the departure of Chris Rokos, who is investing millions in the restoration of a stately home in my constituency but more importantly, generates huge wealth for the UK and a huge amount of tax (£300m last year – the 3rd biggest taxpayer in the country).

To be… — Danny Kruger (@danny__kruger) September 7, 2026

Για να είμαι σαφής, δεν υποστηρίζει το κόμμα Reform· από τις συζητήσεις μας, νομίζω ότι διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα, εκτός από αυτό: αν διώξουμε τους επιχειρηματίες και τα επιτυχημένα στελέχη των επιχειρήσεων, δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, ούτε δημόσιες υπηρεσίες, ούτε μέλλον.

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Το Reform θα θεσπίσει ένα φορολογικό σύστημα που θα καλωσορίζει πίσω τους εύπορους που έφυγαν από τη χώρα, ώστε να πληρώνουν φόρους και να δημιουργούν ανάπτυξη στη Βρετανία».

Άλλες σημαντικές αποχωρήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τον μεγιστάνα του χάλυβα Λάκσμι Μίταλ, τον πλουσιότερο άνθρωπο της Αιγύπτου και συνιδιοκτήτη της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Άστον Βίλα, Νάσεφ Σαουίρις, και τον Ρίτσαρντ Γκνόντε, αντιπρόεδρο της Goldman Sachs.

Οι αποχωρήσεις οφείλονται στην κατάργηση του καθεστώτος μη μόνιμης κατοικίας και στους φόβους για υψηλότερους φόρους υπό την κυβέρνηση των Εργατικών. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι θα εισαγάγει νέες αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό τον επόμενο μήνα για να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά.

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