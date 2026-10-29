Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υπέβαλε την παραίτησή της, ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, όπως γνωστοποίησε η κεντρική τράπεζα την Πέμπτη.
«Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027», ανέφερε η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κριστίν Λαγκάρντ, τιμώντας την με παρατεταμένο χειροκρότημα σε όρθια στάση.
Η αποχώρησή της σηματοδοτεί την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της 28ετούς ιστορίας της. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει εκ νέου εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.
Την προσφορά της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ εξήρε με ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Λαγκάρντ για την εξαιρετική προσφορά της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)», ανέφερε.
«Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνης και για την ηγεσία που επέδειξε σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες».