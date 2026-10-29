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Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υπέβαλε την παραίτησή της, ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, όπως γνωστοποίησε η κεντρική τράπεζα την Πέμπτη.

«Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027», ανέφερε η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της.

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President Lagarde has informed the Governing Council and the President of the European Council António Costa that she will step down from her position on 7 February 2027.



Her successor will be appointed by the European Council in due course.



Press release… pic.twitter.com/qHD6JvIppk — European Central Bank (@ecb) October 29, 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κριστίν Λαγκάρντ, τιμώντας την με παρατεταμένο χειροκρότημα σε όρθια στάση.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της 28ετούς ιστορίας της. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει εκ νέου εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.



Την προσφορά της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ εξήρε με ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Λαγκάρντ για την εξαιρετική προσφορά της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)», ανέφερε.

«Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνης και για την ηγεσία που επέδειξε σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες».

I would like to thank Christine @Lagarde for her outstanding service as President of the ECB.



On behalf of the #Eurogroup, I express my gratitude for her contribution to the stability of the euro area and her leadership in these testing economic times. pic.twitter.com/8tySba6HBj — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 29, 2026