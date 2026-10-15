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Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) ενδέχεται να ορίσει την Κριστίν Λαγκάρντ ως νέα πρόεδρό του ακόμη και τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που βρίσκονται κοντά στον οργανισμό και μίλησαν στο Reuters.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε την πρόωρη αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και θα πυροδοτούσε ευρύτερες ανακατατάξεις στην ανώτατη ηγεσία της Τράπεζας.

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Η θητεία της Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ ολοκληρώνεται κανονικά τον Οκτώβριο του 2027. Μια πρόωρη αποχώρησή της θα έδινε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να επιλέξουν νέο πρόεδρο της ΕΚΤ πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας την άνοιξη, στις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να επικρατήσει η ακροδεξιά. Παράλληλα, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και δύο άλλες κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο οποίο συμμετέχει και η ίδια η Λαγκάρντ, πρόκειται να συνεδριάσει στις 2 Νοεμβρίου και ενδέχεται να την εκλέξει νέα πρόεδρό του, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον οργανισμό.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισαν, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε, αντί να προχωρήσει άμεσα στην εκλογή της, να ορίσει ημερομηνία ψηφοφορίας, ώστε η Λαγκάρντ να εμφανιστεί ως υποψήφια που έχει επιλεγεί για την προεδρία κατά την ετήσια σύνοδο του Φόρουμ, τον Ιανουάριο στο Νταβός.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι η εκλογή της δεν είναι βέβαιη, σημείωσαν ωστόσο ότι η 70χρονη πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας διαθέτει ευρεία υποστήριξη στο Συμβούλιο, το οποίο αριθμεί 27 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού.

Αναζήτηση διαδόχου πριν από τις γαλλικές εκλογές

Και τα δύο πιθανά χρονοδιαγράμματα θα άφηναν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες διορισμού νέου προέδρου της ΕΚΤ, πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, τον Μάιο.

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Σύμφωνα με άλλη πηγή στο Reuters, ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα είναι η επιθυμία της Λαγκάρντ να έχει ο Μακρόν λόγο στην επιλογή του διαδόχου της. Στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους επικρατεί ανησυχία ότι οι διαπραγματεύσεις για τη διαδοχή της θα μπορούσαν να γίνουν δυσκολότερες σε περίπτωση εκλογής της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν στην προεδρία της Γαλλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που εδρεύει στη Γενεύη, έχει σήμερα δύο συμπροέδρους: τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ, και τον αντιπρόεδρο της Roche, Αντρέ Χόφμαν, οι οποίοι ανέλαβαν μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του Φόρουμ, Κλάους Σβαμπ, πέρυσι.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες από τον δημόσιο τομέα, όπως η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, καθώς και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, όπως ο Μαρκ Μπένιοφ της Salesforce και ο Τζιμ Χάγκεμαν Σνάμπε της Siemens.

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Η Λαγκάρντ, η οποία συμμετέχει αυτή την εβδομάδα στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει στην ΕΚΤ έως το επόμενο έτος, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσει τη θητεία της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027.

Η αποχώρησή της θα δημιουργούσε μία ακόμη κενή θέση στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, μετά την παραίτηση της Ίζαμπελ Σνάμπελ τον περασμένο μήνα. Παράλληλα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, αναμένεται να αποχωρήσει τον Μάιο.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι τρεις διορισμοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συνολικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών.

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Ως επικρατέστεροι υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΚΤ θεωρούνται οι πρώην διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, Κλάας Κνοτ και Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία φέρεται να επιδιώκει να εξασφαλίσει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Η Γερμανία, από την πλευρά της, σχεδιάζει να προτείνει υποψήφιο για τη διαδοχή της Σνάμπελ, η οποία ήταν αρμόδια για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ στις αγορές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

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