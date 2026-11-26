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Ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος συγκεντρώνει σημαντικό προβάδισμα έναντι του Ολλανδού Κλάας Κνοτ, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του Παρισιού και του Βερολίνου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με στόχο την οριστικοποίηση των διορισμών τον Δεκέμβριο.

Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε θεσμικές συζητήσεις για την πλήρωση της θέσης της προεδρίας και δύο ακόμη θέσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

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Σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα διαδοχής της κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ φαίνεται ότι έχει ο μετριοπαθής Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, έναντι του Ολλανδού, Κλάας Κνοτ, καθώς έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη του Παρισιού και του Βερολίνου, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης.

Αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε οριστικό όνομα σήμερα για τον διάδοχο της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι μετά την αποχώρηση της Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου του 2027, πιο πιθανός διάδοχος της φέρεται να είναι ο Ισπανός, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, και οχι ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, που προέρχεται από την πιο σκληροπυρηνική πτέρυγα.

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Το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και της διαδοχής δύο ακόμη μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, συζήτησαν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά την έναρξη των εργασιών του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στόχος της παρούσας Συνόδου Κορυφής είναι να οριστικοποιηθούν οι προτεινόμενες υποψηφιότητες για τις τρεις προς πλήρωση θέσεις και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαβουλεύσεις, ώστε οι επίσημοι διορισμοί της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ να πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μετά τη συζήτηση που είχαν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες επί των υποψηφιοτήτων, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών (COREPER), προκειμένου να συμφωνηθεί η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έναν υποψήφιο για καθεμία από τις τρεις θέσεις.

Στη συνέχεια, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο ζήτημα, προκειμένου να δρομολογήσουν επισήμως τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Όπως ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος, οι διαβουλεύσεις αυτές θα ανοίξουν τον δρόμο για τους οριστικούς διορισμούς της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.