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Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ευχαρίστησε την κ.

Λαγκάρντ για το έργο της, ενώ ξεκίνησαν οι διεργασίες για την επιλογή του διαδόχου της.

Η απόφαση για την πρόωρη αποχώρηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνδέεται με τον σχεδιασμό για την έγκαιρη διαδοχή της πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Λαγκάρντ θεωρείται πιθανή υποψήφια για την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ενώ η ίδια ανέφερε ότι ολοκληρώνει τη θητεία της έχοντας εκπληρώσει τα καθήκοντά της.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται πλέον να επιλέξει νέο ηγέτη σε μια κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία της Ευρωζώνης.

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Η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της εννέα μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, βάζοντας τέλος σε μήνες σεναρίων σχετικά με το μέλλον της.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την προεδρία της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Η θητεία της ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

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Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ευχαρίστησε θερμά τη Λαγκάρντ και της επιφύλαξε παρατεταμένο χειροκρότημα, κατά τη συνεδρίασή του για τον καθορισμό των επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι ήταν «μεγάλη υπερηφάνεια και τεράστιο προνόμιο» να υπηρετήσει στην ΕΚΤ. «Πιστεύω ότι αποχωρώ από αυτόν τον θεσμό με την αίσθηση ότι έχει γίνει καλή δουλειά και ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος», πρόσθεσε.

Η Λαγκάρντ θεωρείται πιθανή υποψήφια για να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), το οποίο διοργανώνει την ετήσια συνάντησή του στο Νταβός κάθε Ιανουάριο. Ο ιδρυτής του WEF, Κλάους Σβαμπ, αποχώρησε από τη θέση του πέρυσι, έπειτα από κατηγορίες για οικονομική και δεοντολογική παρατυπία, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για την επιλογή του διαδόχου της στην ηγεσία της ΕΚΤ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει ασθενή ανάπτυξη και πληθωρισμό υψηλότερο από τον στόχο. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων συγκαταλέγονται ο πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Κλάας Κνοτ, ο Ισπανός τραπεζίτης Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, ο πρόεδρος της γερμανικής κεντρικής τράπεζας Γιόαχιμ Νάγκελ και η Νάντια Καλβίνιο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον διορισμό του επικεφαλής της ΕΚΤ, η οποία καθορίζει τη νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Berenberg, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προστατευτεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, από τον κίνδυνο να κερδίσει η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2027.

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»Ο διάδοχος της Λαγκάρντ θα έχει επιλεγεί όσο ο ένθερμα φιλοευρωπαίος κεντρώος Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται ακόμη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Μακρόν είναι εδώ και χρόνια πολιτικός αντίπαλος της Λεπέν».

Η Λαγκάρντ ανέλαβε την ηγεσία της ΕΚΤ στα τέλη του 2019, λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας Covid-19. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η ΕΚΤ κλήθηκε επίσης να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το απόγευμα της Πέμπτης.

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Τα τσιρότα στο πρόσωπό της

Η Λαγκάρντ εμφανίστηκε με δύο τσιρότα στο πρόσωπο στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, εξηγώντας ότι οφείλονταν σε «μια μικρή χειρουργική επέμβαση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα».

«Ακολουθείτε τις οδηγίες των γιατρών και να ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας», πρόσθεσε.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.



It has been a source of great pride to serve this institution.



I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej Advertisement October 29, 2026

Πηγή: The Guardian