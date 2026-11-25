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Το προτεινόμενο πλαίσιο στοχεύει στη μετατροπή της ερευνητικής δραστηριότητας σε εμπορικά προϊόντα, στην ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων και στη μετάβαση στη μετακβαντική κρυπτογραφία.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου ερευνητικών υποδομών και εξειδικευμένων κέντρων για τη στήριξη νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση ενός νέου επενδυτικού ταμείου για την τεχνολογική κυριαρχία, σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα κράτη μέλη.

Η πρόταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και στον περιορισμό των στρατηγικών εξαρτήσεων, ενόψει των κινδύνων που παρουσιάζουν οι μελλοντικοί ισχυροί κβαντικοί υπολογιστές για τα τρέχοντα συστήματα κρυπτογράφησης.

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Να θωρακίσει την Ευρώπη απέναντι σε μια νέα γενιά κυβερνοαπειλών, καθώς η ανάπτυξη ισχυρών κβαντικών υπολογιστών θα μπορούσε να καταστήσει παρωχημένες ορισμένες από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στις οποίες στηρίζεται σήμερα η ασφάλεια του ψηφιακού κόσμου, επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νομοθετική πρόταση για τις κβαντικές τεχνολογίες (Quantum Act), που παρουσίασε την Τετάρτη στο Στρασβούργο.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρώπη πρωταγωνιστή στην επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, προωθώντας την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής κβαντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου με στόχο τα 50 δισ. ευρώ για τη στήριξη των κρίσιμων τεχνολογιών.

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Από την πλοήγηση χωρίς δορυφόρους και την ταχύτερη ανακάλυψη νέων φαρμάκων μέχρι τις υπερσύγχρονες μπαταρίες και τις ασφαλείς επικοινωνίες νέας γενιάς, οι κβαντικές τεχνολογίες περνούν πλέον από τα ερευνητικά εργαστήρια στην πραγματική οικονομία. Η ίδια τεχνολογική εξέλιξη, ωστόσο, δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών, των απόρρητων κρατικών επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

«Οι κβαντικές τεχνολογίες θα διαμορφώσουν το μέλλον της βιομηχανίας, της ασφάλειας και της καινοτομίας και θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στις κοινωνίες μας. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τώρα», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν.

«Με το Quantum Act δημιουργούμε τις βασικές προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε την παγκόσμιου επιπέδου έρευνά μας σε βιομηχανική δυναμικότητα, να ενισχύσουμε τις κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες και να προετοιμαστούμε για τους κυβερνοκινδύνους που συνδέονται με την κβαντική υπολογιστική», πρόσθεσε.

Η νομοθετική πρόταση στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ερευνητική αριστεία, την πρακτική και βιομηχανική αξιοποίηση των κβαντικών τεχνολογιών και την ασφάλεια των συστημάτων και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Μέσω της πρωτοβουλίας Quantum Europe Framework Initiative, η Κομισιόν επιδιώκει τον συντονισμό των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων γύρω από κοινές ερευνητικές και βιομηχανικές προτεραιότητες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις κοινές υποδομές και στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η μάχη για την κυβερνοασφάλεια στην κβαντική εποχή

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Η Κομισιόν επιχειρεί να προλάβει τις νέες απειλές προωθώντας τη συντονισμένη μετάβαση στη μετακβαντική κρυπτογραφία (post-quantum cryptography), δηλαδή σε νέες μεθόδους προστασίας των δεδομένων και των επικοινωνιών, σχεδιασμένες να αντέχουν σε επιθέσεις από κβαντικούς υπολογιστές.

Η πρόταση προβλέπει την παρακολούθηση του βαθμού ετοιμότητας της Ευρώπης για τη μετάβαση αυτή, καθώς και στοχευμένες δικλίδες ασφαλείας στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, δεδομένου ότι οι κβαντικές τεχνολογίες έχουν εφαρμογές τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα.

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Ενδεικτικό των στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρώπης είναι ότι, όπως ανέφερε η Βίρκουνεν κατά τη συνέντευξη Τύπου, από τα 47 ιδιαίτερα κρίσιμα υλικά που απαιτούνται, εννέα δεν παράγονται καθόλου στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, στη χαρτογράφηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, στον εντοπισμό επικίνδυνων εξαρτήσεων και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Ταμείο 50 δισ. ευρώ για επενδυτικές ανάγκες 400–500 δισ.

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Το Quantum Act θέτει τις νομικές βάσεις για τη σύσταση του νέου επενδυτικού ταμείου για την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ (Sovereign Tech Equity Fund – STEF), το οποίο θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο και συναφών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Όπως εξήγησε η Βίρκουνεν, η Ευρώπη στερείται σήμερα ενός αντίστοιχου μηχανισμού σε ενωσιακό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών απαιτεί συχνά επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ταμείο ύψους 50 δισ. ευρώ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι αυτό θα αποτελέσει επαρκές σημείο εκκίνησης για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 400–500 δισ. ευρώ, που απαιτούνται για τη στήριξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας τα επόμενα χρόνια.

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Για τη σύσταση του ταμείου, το οποίο δεν θα περιορίζεται στις κβαντικές τεχνολογίες, η Κομισιόν θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα κράτη μέλη και ιδιώτες επενδυτές.

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Από τα εργαστήρια στα εργοστάσια

Η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή επιστημονική βάση και πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις, δυσκολεύεται όμως να μετατρέψει τα ερευνητικά της επιτεύγματα σε εμπορική και βιομηχανική επιτυχία.

Η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία δικτύου κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων και στοχευμένους διαγωνισμούς χρηματοδότησης για μεγάλες τεχνολογικές προκλήσεις (Grand Challenges), όπως η ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών που συνεχίζουν να λειτουργούν παρά την εμφάνιση σφαλμάτων και συσκευών πλοήγησης που δεν εξαρτώνται από δορυφορικά σήματα.

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Προβλέπονται επίσης πανευρωπαϊκές υποδομές κβαντικών υπολογιστών, προσομοιωτών και προηγμένων συστημάτων ιατρικής απεικόνισης, καθώς και εξειδικευμένοι κόμβοι τεχνολογίας και καινοτομίας για τη στήριξη νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στρατηγικά έργα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις θα στηρίξουν τη βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας προβλέπεται η συγκρότηση Συμβουλίου Κβαντικής Στρατηγικής και Ευρωπαϊκής Κβαντικής Συμμαχίας, με κεντρικό ρόλο για την κοινή επιχείρηση ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (EuroHPC).

Με τις δημόσιες επενδύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών στις κβαντικές τεχνολογίες να ξεπερνούν ήδη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2025, τα 11 δισ. ευρώ, η Κομισιόν θέτει ως στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στον τομέα έως το 2030.

Η νομοθετική πρόταση θα εξεταστεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ η μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους κανόνες των αντίστοιχων προγραμμάτων.