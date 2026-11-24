Κομισιόν – Φθινοπωρινές προβλέψεις: Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα χάνει την πρωτιά στο χρέος το 2026 – Επιμένουν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός το 2027, «φρένο» στην ανάπτυξη στο 1,5%

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για το 2027, κρίνοντας ότι η χώρα συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Παρά την προβλεπόμενη υπέρβαση στα όρια των καθαρών δημόσιων δαπανών, η Ελλάδα καλύπτει τις αποκλίσεις μέσω της ευελιξίας της εθνικής ρήτρας διαφυγής.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ακολουθεί σταθερή πτωτική πορεία, διαφοροποιούμενο από τη γενικότερη τάση αύξησης που παρατηρείται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η Επιτροπή διατηρεί επιφυλάξεις για τις αναπτυξιακές προβλέψεις της Αθήνας, αποδίδοντας τις διαφορές στις εκτιμήσεις για τις επενδύσεις και τον πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά μέτρων, όπως φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ παράλληλα διατηρεί την αμυντική θωράκιση ως προτεραιότητα του προϋπολογισμού.

Τέλος, οι Βρυξέλλες συστήνουν συνετή δημοσιονομική πολιτική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τον έλεγχο του κόστους αναχρηματοδότησης του χρέους.

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Θετική είναι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού του 2027, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Κομισιόν διαπιστώνει συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, διατήρηση των πλεονασμάτων και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, διατηρώντας, ωστόσο, επιφυλάξεις για τις αναπτυξιακές προβλέψεις της Αθήνας.

Παρά την προβλεπόμενη υπέρβαση του ετήσιου ορίου αύξησης των καθαρών δημόσιων δαπανών κατά 4,2 δισ. ευρώ το 2026 και κατά 800 εκατ. ευρώ το 2027, η Ελλάδα συμμορφώνεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς η σωρευτική απόκλιση καλύπτεται από την ευελιξία της εθνικής ρήτρας διαφυγής.

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Το ελληνικό και το κυπριακό σχέδιο προϋπολογισμού συγκαταλέγονται στα οκτώ από τα 17 που αξιολόγησε η Επιτροπή και κρίνονται συμβατά με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται πλέον στις χώρες για τις οποίες ζητείται εμπεριστατωμένη επισκόπηση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Κομισιόν: Συνεχίζεται η μείωση του χρέους

Σε αντίθεση με τη συνολική τάση στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, όπου το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται, στην Ελλάδα ακολουθεί πτωτική πορεία, υποχωρώντας από το 145,4% το 2025 στο 135,7% το 2026 και στο 130,7% το 2027.

Η σημερινή αξιολόγηση στηρίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Οι Βρυξέλλες αναμένουν υψηλότερα δημοσιονομικά πλεονάσματα από την Αθήνα, αλλά εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές ως προς την ανάπτυξη και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Προβλέψεις για το 2027 Αθήνα Κομισιόν Ανάπτυξη 2,3% 1,5% Πληθωρισμός 2,4% 3,2% Πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 0,3% 0,7% Πρωτογενές πλεόνασμα (% ΑΕΠ) 3,3% 3,7% Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 128,8% 130,7%

Η Επιτροπή αποδίδει τις αποκλίσεις στις διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τις τιμές της ενέργειας και την επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, αλλά και στην αναθεώρηση των οικονομικών στοιχείων του 2025.

Συνολικά, χαρακτηρίζει το μακροοικονομικό σενάριο της Αθήνας συμβατό με τις δικές της προβλέψεις για το 2026, αλλά «ευνοϊκό» για το 2027.

Οι δημόσιες δαπάνες και ο ρόλος της ρήτρας διαφυγής

Οι καθαρές δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026, έναντι του συνιστώμενου ορίου 3,6%, και κατά 3,8% το 2027, έναντι ορίου 3,1%.

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Η ετήσια απόκλιση αντιστοιχεί σε 1,6% του ΑΕΠ το 2026 και σε 0,3% το 2027. Ωστόσο, λόγω της χαμηλότερης αύξησης των δαπανών κατά τα προηγούμενα έτη, η σωρευτική απόκλιση περιορίζεται στο 0,3% του ΑΕΠ το 2027.

Από τους αναλυτικούς πίνακες της Επιτροπής προκύπτει ότι η ευελιξία για τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες επαρκεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται, βάσει των σημερινών προβλέψεων, αξιοποίηση της πρόσθετης ευελιξίας για την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι εθνικά χρηματοδοτούμενες αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας προβλέπεται να υποχωρήσουν από το 2,6% του ΑΕΠ το 2026 στο 2,5% το 2027, ενώ συνολικά στην ΕΕ αναμένεται αύξηση από το 1,9% στο 2,1%.

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Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Στη γνωμοδότησή της η Κομισιόν καταγράφει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Απρίλιο του 2027, τη μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, τις φοροελαφρύνσεις για αγρότες και πολύτεκνες οικογένειες, τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του 2026 και τις πρόσθετες ελαφρύνσεις στη φορολογία ακινήτων.

Στα μέτρα αύξησης των εσόδων περιλαμβάνονται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η αύξηση του φόρου μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από κατοίκους εκτός ΕΕ, η μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων και η αυξημένη φορολόγηση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ταξινομήσεων υβριδικών οχημάτων και αμοιβών επιχειρηματικών στελεχών που συνδέονται με τη συμμετοχή στα κέρδη.

Στο σκέλος των δαπανών περιλαμβάνονται αυξήσεις μισθών του Δημοσίου και συντάξεων, ενισχυμένες παροχές για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία και πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις. Το συνολικό πρόσθετο καθαρό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων εκτιμάται στο 0,6% του ΑΕΠ το 2027.

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Ενεργειακή ασφάλεια και επιδοτήσεις

Στις 9 Οκτωβρίου το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τη διεύρυνση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την Ελλάδα, ώστε να καλύπτει και μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και 0,6% σωρευτικά έως το 2028, εντός του συνολικού ορίου ευελιξίας του 1,5% του ΑΕΠ.

Στα έργα που υπέβαλε η Αθήνα περιλαμβάνονται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 2 GW για φωτοβολταϊκά, ενισχύσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες για 100.000 δικαιούχους, σιδηροδρομικά έργα και ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτιρίων.

Το κόστος των επιλέξιμων μέτρων εκτιμάται στο 0,2% του ΑΕΠ το 2027, ενώ η τελική επιλεξιμότητά τους θα επανεξεταστεί βάσει της πραγματικής υλοποίησής τους.

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Όσον αφορά τα προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, η Κομισιόν υπενθυμίζει το υψηλό δημοσιονομικό κόστος και τη χαμηλή αποδοτικότητα των οριζόντιων επιδοτήσεων, όπως αυτές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα έως τον Οκτώβριο για τα καύσιμα.

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Προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη παράταση των μέτρων στήριξης θα αυξήσει τις καθαρές δημόσιες δαπάνες και θα περιορίσει το δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2027, εφόσον δεν υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα.

Οι συστάσεις του Ιουλίου

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τις συστάσεις του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου για τήρηση των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, με αξιοποίηση της ευελιξίας της ρήτρας διαφυγής, ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και σταδιακή προσαρμογή του προϋπολογισμού στις αυξημένες αμυντικές ανάγκες, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του χρέους και την αποδοτικότητα των δαπανών.

Το Συμβούλιο είχε επίσης συστήσει τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας να είναι προσωρινά, στοχευμένα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, να διατηρούν τα κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας και το κόστος τους να συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

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Στο καταληκτικό μέρος της σημερινής γνωμοδότησης, την οποία υπογράφει ο επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπογραμμίζεται ότι η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς απαιτεί συνετή δημοσιονομική πολιτική και αξιόπιστο σχεδιασμό, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να παραμείνει υπό έλεγχο το κόστος αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.

Η επόμενη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου του 2027, στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

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