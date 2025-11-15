Σε μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανάρτησε ανήμερα της 42ης επετείου από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους φωτογραφία πιλότου πάνω από τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο, με φόντο τις ζωγραφισμένες σημαίες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους!» και το hashtag «Φωτογραφία της Ημέρας» (#GününFotoğrafı), στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα προς το κοινό στην Τουρκία και στα κατεχόμενα.

Η δημοσίευση ήρθε λίγα 24ωρα μετά από ανάρτηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με φωτογραφίες C-130 και C-27, επίσης υπό τον τίτλο «Φωτογραφία της Ημέρας». Η Άγκυρα συνέδεσε χρονικά το ελληνικό ποστ με τη συντριβή τουρκικού C-130 στη Γεωργία, όπου σκοτώθηκαν 20 στρατιωτικοί, καταγγέλλοντας «πρόκληση». Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αφαίρεσε την ανάρτηση και δημοσιοποίησε συλλυπητήρια επιστολή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, προς την Τουρκία, κλείνοντας το θέμα σε διπλωματικό επίπεδο.

Η ανάρτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών στα κατεχόμενα, οι οποίοι περιελάμβαναν στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Φαζίλ Κιουτσούκ στην κατεχόμενη Λευκωσία, με εμφανή συμμετοχή τουρκικών στρατιωτικών σχηματισμών. Το κυβερνητικό αφήγημα στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα επαναλαμβάνει τη «διαρκή στήριξη» προς το παράνομο καθεστώς.

Η επιλογή του Πενταδακτύλου ως φόντου έχει σαφή πολιτική φόρτιση, καθώς οι γιγαντιαίες σημαίες με όψη προς τις ελεύθερες περιοχές έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί από τη Λευκωσία ως σύμβολο κατοχής. Παράλληλα, η φωτογραφία λειτουργεί ως υπενθύμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στα κατεχόμενα και ως επίδειξη ελέγχου του εναέριου χώρου στην περιοχή.

Στη Λευκωσία, η ανάρτηση εκλαμβάνεται ως ακόμα ένα επεισόδιο εργαλειοποίησης της επετείου για εμπέδωση τετελεσμένων, ενώ η χρονική σύμπτωση με το ελληνικό ποστ δίνει στην Άγκυρα την ευκαιρία να ενισχύσει την εσωτερική της ρητορική. Η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει στρατιωτικό και πολιτικό αποτύπωμα στα κατεχόμενα, στέλνοντας μήνυμα αμετάθετης γραμμής απέναντι σε λύση που δεν ευθυγραμμίζεται με το δόγμα των δύο κρατών.

Η Αθήνα, αντιθέτως, επέλεξε επικοινωνιακή αποκλιμάκωση, με την κίνηση συλλυπητηρίων από την Πολεμική Αεροπορία. Χωρίς θεσμική αντίδραση από την ΕΕ που να συνδέει τέτοιες επιδείξεις με το ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας, αναμένεται ότι παρόμοιες ενέργειες θα συνεχίσουν να προκαλούν φθορά και να αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.