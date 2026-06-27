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Η πρόσφατη πολιτική καταδίκη της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συνιστά νομικά δεσμευτική καμπή στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί όμως μια κρίσιμη θεσμική αποτύπωση πολιτικής βούλησης, η οποία αποκτά σημασία όχι ως τελικό αποτέλεσμα αλλά ως αφετηρία πιθανής θεσμικής αλυσίδας εξελίξεων.

Στο ευρωπαϊκό σύστημα, η ισχύς δεν παράγεται στιγμιαία· συσσωρεύεται σταδιακά, μέσα από τη μετατροπή πολιτικών δηλώσεων σε κανονιστικά και οικονομικά εργαλεία.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως κλασική στρατιωτική συμμαχία, αλλά ως πολυεπίπεδο θεσμικό οικοδόμημα όπου η πολιτική βούληση μετασχηματίζεται σε δεσμευτικούς κανόνες μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αποφάσεων του Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πολιτικής πίεσης. Τα ψηφίσματά του δεν έχουν εκτελεστική ισχύ, αλλά μπορούν να καθορίσουν το πλαίσιο εντός του οποίου η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επαναπροσδιορίζουν τη θεσμική τους στάση.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η πραγματική στρατηγική αξία δεν έγκειται στην ίδια την καταδίκη, αλλά στη δυνατότητα αξιοποίησής της ως θεσμικού μοχλού. Η κρίσιμη μετατόπιση αφορά τη μετάβαση από τη ρητορική επιβεβαίωση στην κανονιστική ενσωμάτωση.

Δηλαδή, στη σταδιακή μετατροπή των πολιτικών διαπιστώσεων περί παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε εργαλεία που επηρεάζουν ευρωπαϊκές πολιτικές συνεργασίας, χρηματοδότησης και εξωτερικών σχέσεων.

Σε αυτό το σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκτά κεντρικό ρόλο. Ως θεσμός που διαμορφώνει νομοθετικές προτάσεις και διαχειρίζεται την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, αποτελεί το βασικό κανάλι μέσω του οποίου οι πολιτικές θέσεις μπορούν να μετατραπούν σε κανονιστικά εργαλεία.

Η στοχευμένη διπλωματική στρατηγική Ελλάδας και Κύπρου οφείλει να εστιάσει στη μεταφορά του ζητήματος της Ανατολικής Μεσογείου από το επίπεδο των πολιτικών ψηφισμάτων στο επίπεδο των ευρωπαϊκών μηχανισμών: τελωνειακές σχέσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, και πλαίσια εταιρικής συνεργασίας.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει αποτροπή μέσω στρατιωτικής ισχύος με την κλασική έννοια, αλλά μέσω της δημιουργίας κόστους συμμόρφωσης και πολιτικής πίεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της αποτροπής αποκτά οικονομικο-θεσμικό χαρακτήρα. Η σύνδεση πολιτικής συμπεριφοράς τρίτων κρατών με την πρόσβασή τους σε ευρωπαϊκά εργαλεία αποτελεί τον βασικό μηχανισμό επιρροής της Ένωσης.

Η αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού αποτελεί το κεντρικό πεδίο στο οποίο Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση.

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Παράλληλα, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και θεσμικά κατοχυρωμένη, δεν διαθέτει την επιχειρησιακή αυτοματοποίηση ενός στρατιωτικού συνασπισμού.

Η απουσία ενιαίας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δομής σημαίνει ότι η εφαρμογή της παραμένει προϊόν πολιτικής απόφασης των κρατών-μελών. Η μετατροπή της σε πλήρως δεσμευτικό αποτρεπτικό μηχανισμό προϋποθέτει βαθιές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες προς το παρόν δεν συγκεντρώνουν την απαραίτητη πολιτική ομοφωνία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η στρατηγική της Ελλάδας και της Κύπρου δεν μπορεί να βασιστεί σε μια γραμμική προσδοκία στρατιωτικοποίησης της ΕΕ. Αντίθετα, η ρεαλιστική προσέγγιση αφορά την ενίσχυση των υπαρχόντων εργαλείων ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, όπως η PESCO και οι μηχανισμοί κοινής αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίοι σταδιακά συγκροτούν τον πυρήνα μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

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Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα προσφέρει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό εργαλείο: τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ατζέντας. Η προεδρία δεν παράγει δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά καθορίζει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής συζήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου από περιφερειακό ζήτημα σε δομικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό στόχο.

Η ουσιαστική πρόκληση για την ελληνική και κυπριακή διπλωματία έγκειται στη μετάβαση από την αποσπασματική αξιοποίηση πολιτικών ψηφισμάτων στη συστηματική οικοδόμηση ενός θεσμικού πλαισίου που θα συνδέει την ασφάλεια, την οικονομία και τη συμμόρφωση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα επιρροής.

Η γεωπολιτική ισχύς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκδηλώνεται μέσω άμεσης στρατιωτικής ισχύος, αλλά μέσω της ικανότητας διαμόρφωσης κανόνων και περιορισμών.

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Η Ανατολική Μεσόγειος δεν αποτελεί πλέον περιφερειακό υποσύστημα απομονωμένο από την ευρωπαϊκή στρατηγική. Αντιθέτως, εξελίσσεται σε πεδίο όπου δοκιμάζονται τα όρια της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και της εξωτερικής της επιρροής. Η δυνατότητα μετατροπής της σημερινής πολιτικής συγκυρίας σε μακροπρόθεσμη θεσμική μετατόπιση θα εξαρτηθεί από τη συνέπεια, τη διπλωματική επιμονή και την ικανότητα στρατηγικής ενσωμάτωσης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο ευρωπαϊκό κανονιστικό οικοδόμημα.

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Σε τελική ανάλυση, η ευρωπαϊκή ισχύς δεν παράγεται από τη στρατιωτική επιβολή, αλλά από τη θεσμική αρχιτεκτονική των κανόνων. Η αξιοποίηση της παρούσας συγκυρίας δεν αφορά μια άμεση μεταβολή ισορροπιών, αλλά τη σταδιακή διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου η παραβίαση των ευρωπαϊκών αρχών στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεπάγεται ολοένα αυξανόμενο θεσμικό και οικονομικό κόστος.

Η γεωπολιτική, σε αυτό το επίπεδο, δεν λειτουργεί ως γεγονός, αλλά ως διαδικασία και η διαδικασία αυτή ευνοεί όσους διαθέτουν θεσμική συνέχεια, στρατηγική υπομονή και ικανότητα μετατροπής της πολιτικής συγκυρίας σε κανονιστική πραγματικότητα.

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