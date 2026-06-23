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Το ίδρυμα σημείωσε άνοδο είκοσι δύο θέσεων την τελευταία πενταετία, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων.

Η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης, όπως το H-index, που αντλούνται από το Google Scholar.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίθηκε ιδιαίτερα στον τομέα των ιατρικών και επιστημών υγείας, καταλαμβάνοντας την 4η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται επίσης άλλα ελληνικά και κυπριακά ιδρύματα, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ακολουθεί στη 173η θέση παγκοσμίως.

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Σημαντική είναι η διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο καταλαμβάνει πλέον την 61η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη “AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026”. Σημειώνοντας άνοδο 22 θέσεων μέσα στην τελευταία πενταετία, το ΕΚΠΑ διακρίνεται ανάμεσα σε σχεδόν 20.000 ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως, βασιζόμενο στον υψηλό δείκτη απήχησης του ερευνητικού του έργου (Total H-index). Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών εδραιώνεται στην 15η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών ιδρυμάτων για το 2026.

61ο στον κόσμο το ΕΚΠΑ

Ακολουθούν στην 173η θέση παγκοσμίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην 299η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην 384η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 385η θέση παγκοσμίως, στην 414η θέση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην 503η θέση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην 679η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην 859η θέση το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ την πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων στην κατάταξη κλείνει στην 873η θέση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

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Τα αντίστοιχα πρώτα τρία πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Κύπρου που περιλαμβάνονται στην κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 607η θέση παγκοσμίως, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 937η θέση, το και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 1839η θέση.

Η συγκεκριμένη επίδοση για το Πανεπιστημίου Αθηνών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης (Total H-index, Total i10-index και Total Citations) που αντλούνται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar. Δεν χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια φήμης, αξιολογήσεις εργοδοτών ή άλλοι υποκειμενικοί δείκτες, γεγονός που καθιστά την κατάταξη έναν αξιόπιστο δείκτη της πραγματικής ερευνητικής ισχύος κάθε ιδρύματος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδοση του Πανεπιστημίου Αθηνών στα επιστημονικά πεδία. Το Ίδρυμα καταγράφει εξαιρετική θέση στις Medical and Health Sciences, όπου βρίσκεται στην 4η θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν οι περιοχές History, Philosophy, Theology στην 110η θέση, Natural Sciences στην 132η θέση, Education στη 212η θέση, Engineering & Technology στη 342η θέση και Economics & Econometrics στη 453η θέση παγκοσμίως.