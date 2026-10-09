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Μια μητέρα και τα δύο παιδιά της έχασαν τη ζωή τους όταν ένας ιπποπόταμος βύθισε τη βάρκα στην οποία ταξίδευαν στη βορειοδυτική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανέφερε την Παρασκευή μια μη κυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη το βράδυ στην περιοχή Μπικόρο της επαρχίας Εκατόρ, σύμφωνα με τον Κριστόφ Γιόκα, συντονιστή της οργάνωσης «Πλαίσιο για την Ανάπτυξη και την Ευημερία».

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Ο Γιοκά δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Μπικόρο ότι τα θύματα ταξίδευαν στη λίμνη Τούμπα τη νύχτα, όταν εμφανίστηκε ένας ιπποπόταμος και όρμησε με δύναμη πάνω στην κανό με την οποία ταξίδευαν.

Ανέφερε ότι στη βάρκα επέβαιναν τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας και ότι μόνο ένα είχε επιζήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα της γυναίκας παρουσίαζε σοβαρά τραύματα που αποδίδονται στην επίθεση του ζώου.

Η παρουσία ιπποπόταμων στη λίμνη αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους κατοίκους που χρησιμοποιούν καθημερινά ξύλινα σκάφη για να μετακινούνται και να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους, ανέφερε ο Γιόκα, προσθέτοντας ότι το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των κοινοτήτων και της άγριας πανίδας.