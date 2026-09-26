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Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους στην Ουκρανία ανεξάρτητα από τις μελλοντικές συνθήκες.

Ο Λαβρόφ αντιτάχθηκε στην ένταξη της Γερμανίας και της Ιαπωνίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επικαλούμενος τη στροφή τους στον μιλιταρισμό.

Η Ρωσία εξέφρασε την προθυμία της να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής.

Ο Ρώσος αξιωματούχος κάλεσε τις ΗΠΑ να τερματίσουν το εμπάργκο κατά της Κούβας και να την αφαιρέσουν από τη λίστα των κρατών-χορηγών τρομοκρατίας.

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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρώπης, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί συστηματικά να εμποδίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως υποστήριξε, με τη στάση των ΗΠΑ.

Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ισχυρίστηκε ότι «η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ».

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Παράλληλα, ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα προτίθεται να πετύχει τους στρατιωτικούς στόχους που έχει θέσει στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν.

«Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» -όπως αποκαλεί η Ρωσία την εισβολή στην Ουκρανία το 2022- «θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



The objectives of our "special military operation" will be achieved and threats to our security will be eliminated.



Peace will reign again. This will happen despite anything that might happen. pic.twitter.com/YHnsOUWTSq — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Επίθεση στη Γερμανία για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, σε μια πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στρέφοντας τα πυρά του ειδικά κατά του Βερολίνου.

Όπως υποστήριξε, μια τέτοια μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετες θέσεις για τις δυτικές χώρες, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιαπωνία», τις οποίες κατηγόρησε ότι «βρίσκονται πλέον στον δρόμο του μιλιταρισμού». Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συμβάλει στην προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης στην περιοχή.

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Η τοποθέτησή του έγινε λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου μέσα σε διάστημα επτά ημερών. «Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Στην ίδια ομιλία, ο Λαβρόφ κάλεσε επίσης την Ουάσινγκτον να τερματίσει αυτό που χαρακτήρισε «πολιορκία» της Κούβας, ζητώντας παράλληλα την άρση των εμπορικών περιορισμών που ισχύουν για το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη οι ΗΠΑ να αφαιρέσουν την Κούβα από τη λίστα των κρατών που χαρακτηρίζονται από την Ουάσινγκτον ως χορηγοί της τρομοκρατίας.

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