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Παρά τις μεγάλες απώλειες στο ουκρανικό μέτωπο, η ρωσική ηγεσία προετοιμάζει διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση των δυνάμεών της και την ανάπτυξη νέων βάσεων στα δυτικά σύνορα.

Παράλληλα, η Γαλλία και η Πολωνία λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία κρίσιμων υποδομών από δολιοφθορές και πιθανά πυραυλικά πλήγματα που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Συμμαχίας.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο απειλεί με αντίποινα το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διεθνείς αναλυτές παρακολουθούν στενά τις ρωσικές κινήσεις και την αυξανόμενη ένταση στις διπλωματικές σχέσεις με τη Δύση.

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Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Ευρώπη καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται ότι θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ μετά τις εκλογές που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία, τις οποίες χαρακτηρίζουν προσχηματικές, αναφέρει ο βρετανικός Telegraph σε δημοσίευμά του.

Δυτικοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια «σιωπηρή επιστράτευση» μετά τις εκλογές αυτού του Σαββατοκύριακου, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να κληθούν χιλιάδες Ρώσοι.

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«Αυτό που βλέπουμε είναι διοικητικές προετοιμασίες που θα καταστήσουν εφικτό κάτι τέτοιο, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση», δήλωσε πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών στην Telegraph.

Οι πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα αναφέρουν ότι ο Πούτιν έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί 1,5 εκατομμύριο απώλειες στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 500.000 νεκρών, ενώ η εισβολή έχει ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο. Ωστόσο, εκτιμάται ότι επέλεξε την κλιμάκωση αντί να εισέλθει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια εντάθηκαν την Παρασκευή, έπειτα από δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη. Το Πεντάγωνο εμφανιζόταν να εξετάζει την αποχώρηση από 25.000 έως 40.000 στρατιωτών, καθώς και την απομάκρυνση αεροσκαφών, πλοίων και οπλικών συστημάτων από την ήπειρο. Η Ουάσινγκτον διέψευσε τις πληροφορίες, ωστόσο ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ είχε αργότερα συνομιλίες με την ηγεσία του Πενταγώνου σχετικά με τη διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε η Συμμαχία.

Ιδιωτικά, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άμυνας και ασφάλειας δηλώνουν ότι φοβούνται πως η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία αποτελεί προάγγελο μιας πιο συντονισμένης εκστρατείας ολοένα και πιο εμφανών ενεργειών εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ, η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει τις εκλογές.

Εάν ο Πούτιν διατάξει επιστράτευση, λένε, ο σκοπός της θα μπορούσε να αφορά εξίσου την Ευρώπη όσο και την Ουκρανία, επιτρέποντάς του να αναπτύξει δυνάμεις σε νέες βάσεις κατά μήκος των δυτικών συνόρων της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ.

Χαρακτηριστική της κινητικότητας που υπάρχει στην Ευρώπη είναι το γεγονός ότι χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να εκπονήσουν σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας από πιθανές δολιοφθορές.

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Από την πλευρά του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία σχεδιάζει πυραυλικά πλήγματα εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η Μόσχα σκοπεύει να παρουσιάσει τέτοια περιστατικά ως «ατυχήματα» για να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας.

Πιθανή επιστράτευση 300.000 ατόμων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως η Μόσχα σχεδιάζει να καλέσει επιπλέον 300.000 στρατιώτες.

Δυτικοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών αμφισβήτησαν κατά πόσο η Ρωσία διαθέτει τον εξοπλισμό για να στείλει 300.000 νέους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης, σημειώνοντας ότι μια «πολύ μεγάλη δημόσια μαζική επιστράτευση φαίνεται απίθανη».

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Ωστόσο, μία πηγή πληροφοριών δήλωσε: «Βλέπουμε πολλές από αυτές που αποκαλούμε “σιωπηρές” επιστρατεύσεις και πρόσθετες προσπάθειες για την αύξηση των συμβολαίων στρατολόγησης», συμπεριλαμβανομένης της πίεσης προς άτομα που περιμένουν να δικαστούν, να καταταγούν, καθώς και προς όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σπουδές τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την Παρασκευή, υπάρχουν επίσης ανησυχίες μεταξύ αξιωματούχων του Κρεμλίνου ότι ενδέχεται να επίκειται μαζική επιστράτευση. Το πρακτορείο επικαλέστηκε ακόμη ρωσικά έγγραφα που δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα σε κέντρα στρατολόγησης, καθώς και ενδείξεις ότι ορισμένοι Ρώσοι προσπαθούν να μεταφέρουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό για να αποφύγουν την κατάταξη.

Μιλώντας για την αυξανόμενη απειλή που, κατά την άποψή του, συνιστά η Ρωσία για την Ευρώπη, ο Μακρόν δήλωσε: «Τις τελευταίες εβδομάδες, η ρωσική υβριδική απειλή κατά των Ευρωπαίων και κατά της Γαλλίας έχει ενταθεί. Στόχος είναι να μας εκφοβίσει και να κάμψει την προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν εκφοβιζόμαστε, γιατί γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία».

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Η απειλή προς τη Βρετανία

Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι βρετανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία θα θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι» εάν χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Ντάναε Ντολάκια, αναπληρώτρια επικεφαλής της βρετανικής διπλωματικής αποστολής στη Μόσχα, για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με τη βρετανική στήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή πριν από τέσσερα χρόνια.

Η ανώτερη διπλωμάτης προειδοποιήθηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να λάβει «αντίποινα», επαναλαμβάνοντας παρόμοιες απειλές που έχουν διατυπωθεί από το Κρεμλίνο.

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Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε την κλήση αυτή ως «άλλη μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού της προσοχής από τη βάρβαρη, πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και δυσφήμησης του Ηνωμένου Βασιλείου στη διεθνή σκηνή».

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Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε επίσης τον νόμο «Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026», που φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, γνωστού για τη σκληρή στάση του απέναντι στη Ρωσία, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο. Ο νόμος επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων και δασμών στη Μόσχα και επεκτείνει τις υφιστάμενες κυρώσεις κατά του Ιράν.