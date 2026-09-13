Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυξάνονται οι αντιδράσεις στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση των έξυπνων γυαλιών μετά τη δημοσιοποίηση περιστατικών κρυφής καταγραφής γυναικών και κοριτσιών σε δημόσιους χώρους.

Στη Βρετανία ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία που ζητά την απαγόρευση των πωλήσεων αυτών των συσκευών, συγκεντρώνοντας χιλιάδες υπογραφές πολιτών που ανησυχούν για την ιδιωτικότητά τους.

Το Όσλο απαγόρευσε τη χρήση των έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, ενώ ευρωπαϊκοί φορείς εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα και περιορισμούς στη λειτουργία συσκευών με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία Meta, που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις των συσκευών της, υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την ένδειξη που ενημερώνει για την καταγραφή.

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Όλο και περισσότερες φωνές στην Ευρώπη ζητούν τη λήψη μέτρων κατά των «έξυπνων γυαλιών των ηδονοβλεψιών», μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο και φωτογραφιών με κορίτσια και γυναίκες, τα οποία είχαν καταγραφεί κρυφά. Στη Βρετανία, μάλιστα, έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία με αίτημα να απαγορευτεί η πώλησή τους.

Τα έξυπνα γυαλιά επιτρέπουν στον χρήστη να τραβά φωτογραφίες και βίντεο, να ακούει μουσική, να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, να μεταφράζει κείμενα, αλλά και να αλληλεπιδρά με έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης. Η δημοτικότητά τους αυξάνεται ραγδαία, με τις πωλήσεις να έχουν πλέον φτάσει σε εκατομμύρια συσκευές.

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Τα συγκεκριμένα γυαλιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας το φετινό καλοκαίρι, μετά τη συνεργασία της Κάιλι Τζένερ, επιχειρηματία στον χώρο της ομορφιάς και μέλους της οικογένειας Καρντάσιαν, με τον τεχνολογικό κολοσσό Meta. Καθώς τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα γυαλιά, τα οποία θεωρούνται το επόμενο μεγάλο βήμα στην αγορά των φορητών συσκευών, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης να ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση.

Η Meta πούλησε περίπου 7 εκατομμύρια ζευγάρια έξυπνων γυαλιών το 2025, ενώ το 2023 και το 2024 είχε πουλήσει συνολικά περίπου 2 εκατομμύρια. Παράλληλα, άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Google και η Snap, προετοιμάζουν επίσης την κυκλοφορία γυαλιών με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Outcry grows in Europe over ‘pervert’ smart glasses, with Britain petitions, Oslo school bans and EU lawmakers demanding tougher privacy safeguards.https://t.co/0YSwJ0olhk pic.twitter.com/r6jqLvx9zU — Gulf News (@gulf_news) September 12, 2026

Από την εκρηκτική άνοδο στις αντιδράσεις

Η ταχύτατη εξάπλωση των έξυπνων γυαλιών, ωστόσο, προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Οι ανησυχίες κορυφώθηκαν το καλοκαίρι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βρετανία, όπου τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη έκταση στα λεγόμενα «γυαλιά των ηδονοβλεψιών». Την ίδια περίοδο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Meta εξετάζει την ανάπτυξη λειτουργίας αναγνώρισης προσώπου, η οποία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις συγκεκριμένες συσκευές.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, μια 17χρονη κοπέλα μίλησε τον Αύγουστο στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 News και περιέγραψε πώς ένας άνδρας την προσέγγισε και κατέγραψε κρυφά την ίδια και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, σύμφωνα με πληροφορίες του France24.

Από την πλευρά της, η Meta ανέφερε ότι έχει λάβει πολλαπλά μέτρα ώστε να αποτρέψει την παραποίηση της φωτεινής ένδειξης LED που αναβοσβήνει και έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τους γύρω ότι η συσκευή καταγράφει. Η συγκεκριμένη λυχνία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία ανησυχίας των επικριτών.

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Την ίδια ώρα, η πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο, απαγόρευσε αυτή την εβδομάδα τη χρήση των έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, καθώς η νορβηγική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων για τη χρήση τους. Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και η απαγόρευση λειτουργιών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους.

Ανάλογες εκκλήσεις διατυπώνονται και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα. Στη Σουηδία, ο σχεδιαστής Mateusz Pozar δημιούργησε νωρίτερα φέτος την ιστοσελίδα «Ban Ray», μέσω της οποίας παρέχει πινακίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους όπου απαγορεύονται τα έξυπνα γυαλιά, ενώ παράλληλα διαθέτει και αυτοκόλλητα με σχετικές ενδείξεις.

Στη Βρετανία και την Ιρλανδία έχει ξεκινήσει επίσης η εκστρατεία «Stop Smart Glasses». Η καμπάνια περιλαμβάνει διαδικτυακό ψήφισμα, ενώ καλεί τους υποστηρικτές της να επικοινωνήσουν με καταστήματα και να ζητήσουν να σταματήσουν την πώληση των συγκεκριμένων συσκευών. Το ψήφισμα έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 9.100 υπογραφές. Εφόσον φτάσει τις 10.000, η βρετανική κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει.

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Ένας από τους ιδρυτές της εκστρατείας, ο εκπαιδευτικός Guy Holder, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλαπλές ανησυχίες σχετικά με τα έξυπνα γυαλιά. Μεταξύ αυτών είναι ο αντίκτυπός τους στα κορίτσια και τις γυναίκες, αλλά και ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά την «εισβολή» της τεχνολογίας στους δημόσιους χώρους, η οποία, όπως προειδοποιεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα καθεστώς «πλήρους επιτήρησης».

Με πληρφορίες από France24

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