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Απαγόρευσε από σήμερα τα “έξυπνα” γυαλιά στα σχολεία, ο δήμος του Όσλο επισημαίνοντας ότι αρνείται τη μετατροπή των παιδιών «σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta».

Ο δήμος ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι το μέτρο ισχύει καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

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«Ως υπεύθυνοι πολιτικοί, πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ειλικρινείς: μία από τις πιο πλούσιες επιχειρήσεις στον κόσμο λάνσαρε ένα προϊόν το οικονομικό μοντέλο του οποίου συνίσταται εξ ολοκλήρου στο να καθιστά αδύνατο να γνωρίζει ο άλλος ότι καταγράφεται με κάμερα», δήλωσε η αντιδήμαρχος εκπαίδευσης Ζούλι Ρέμεν Μιντγκάρτεν.

Norway's capital Oslo said on Sept. 10 that it had banned smart glasses in schools, saying the move was aimed at preventing children from becoming "extras in Meta's data collection."



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Η Μιντγκάρτεν, που εξελέγη με το συντηρητικό κόμμα, επέκρινε την κυβέρνηση η οποία, προς το παρόν, λέει ότι εξετάζει την απαγόρευση αναγνώρισης προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε τη συγκρότηση ομάδας ειδικών που θα μελετήσει τρόπους προστασίας του κοινού.

«Αυτά τα γυαλιά πωλούνται σήμερα στη Νορβηγία και χρησιμοποιούνται ήδη σε μαθήματα στα νορβηγικά σχολεία. Το να εξετάζουμε απλώς το ζήτημα, δεν αποτελεί δράση», είπε.

Τα “έξυπνα” γυαλιά επιτρέπουν σε εκείνον που τα φοράει να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο, να ακούει μουσική, να δέχεται και να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να μεταφράζει σε μια ξένη γλώσσα, να προβάλλει κείμενο ή κάρτες στο οπτικό πεδίο ή ακόμη να έχει διάδραση με έναν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

Η απαγόρευση στα σχολεία του Όσλο ανάγεται στις 27 Αυγούστου αλλά η ανακοίνωση αναβλήθηκε για σήμερα λόγω της πολιτικής ‘εκεχειρίας’ που αποφάσισαν τα νορβηγικά κόμματα μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε’ στις 28 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ