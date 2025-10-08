Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ανακοίνωσε το γραφείο του την Τετάρτη, προσθέτοντας πως η πλειοψηφία των βουλευτών ήταν εναντίον των πρόωρων εκλογών.

«Η πλειοψηφία…αντιτίθεται στη διάλυση (της Βουλής), υπάρχει πλατφόρμα για σταθερότητα, ένας μονοπάτι είναι δυνατό για την υιοθέτηση προϋπολογισμού ως τις 31 Δεκεμβρίου» ανέφερε το προεδρικό γραφείο. Σημειώνεται πως, κατόπιν αιτήματος του Μακρόν, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια, που παραιτήθηκε τη Δευτέρα, είχε διαβουλεύσεις με πολιτικούς ηγέτες από την κεντροαριστερά ως την κεντροδεξιά σε μια προσπάθεια επίλυσης της κρίσης.

Advertisement

Advertisement

«Σε αυτή τη βάση, ο πρόεδρος της δημοκρατίας θα ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες» πρόσθεσε το γραφείο του Μακρόν.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό της Γαλλίας μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ανέφερε νωρίτερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, λέγοντας ότι απομακρύνεται η πιθανότητα διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στο δίκτυο France 2, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί υποστήριξε πως «έχουμε μια κατακερματισμένη Βουλή με πιθανότητες συμβιβασμού. Η πλειοψηφία της Βουλής αρνείται τη διάλυση. Η διάλυση θα οδηγούσε σε ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο».

Ερωτηθείς ο Λεκορνί εάν υπάρχει η πιθανότητα να είναι και πάλι εκείνος ο επόμενος πρωθυπουργός που θα αναλάβει ξανά τον σχηματισμό κυβέρνησης απάντησε πως παραιτήθηκε επειδή δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να παραμείνει και ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες.

«Απόψε η αποστολή μου τελείωσε» τόνισε ενώ στην ερώτηση του δημοσιογράφου εάν «ήταν η αποστολή του επιτυχής» είπε: «Όχι απόλυτα… αλλά προσπάθησα».

«Δεν είναι η ώρα να φύγει ο Μακρόν»

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος κάλεσε τον Εμμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ο Λεκορνί τόνισε πως «δεν είναι η ώρα να αλλάξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη για μια σταθερή προσωπικότητα διεθνώς και κάλεσε τους Γάλλους «να μην υποτιμούν την διεθνή πίεση που δέχεται ο Μακρόν».

Ορατή μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό

Ο Λεκορνί ανέφερε ότι πολιτικές δυνάμεις, κυρίως από την αριστερά, εμφανίζονται έτοιμες να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο προϋπολογισμού. «Ένα προσχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί την επόμενη Δευτέρα. Δεν θα είναι τέλειο, υπάρχουν πολλά ακόμη προς συζήτηση αλλά οι συζητήσεις πρέπει να ξεκινήσουν και να διοριστεί κυβέρνηση, να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα σχέδιο προϋπολογισμού για την Κοινωνική Ασφάλιση και για το Κράτος και, στη συνέχεια, να ξεκινήσουν οι εργασίες στην Εθνοσυνέλευση».