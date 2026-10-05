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Επεισόδιο με ξυλοδαρμό διανομέα φαγητού στη Λεμεσό καταγράφει βίντεο που δημοσιοποίησε το RoadReportCY. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45 την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, την ώρα που οχήματα περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο βίντεο φαίνεται ο διανομέας δίπλα στο πεσμένο ποδήλατό του και στον εξοπλισμό του, ενώ στο σημείο βρίσκεται σταματημένη μια μαύρη BMW X3. Ακολουθεί συμπλοκή δίπλα στο όχημα, η οποία συνεχίζεται στη νησίδα του δρόμου.

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Στις εικόνες καταγράφονται χτυπήματα και κλωτσιές σε βάρος του διανομέα, ενώ στη συνέχεια εμπλέκεται και δεύτερο άτομο.

Το τι ακριβώς προηγήθηκε της καταγραφής δεν αποτυπώνεται στο βίντεο. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο RoadReportCY, ενώ ο διανομέας περνούσε με το ποδήλατό του δίπλα από τα σταματημένα οχήματα, επιβάτης της BMW φέρεται να τον άρπαξε από την τσάντα διανομής και να τον έριξε στο έδαφος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής επίσημη καταγγελία για το περιστατικό. Ωστόσο, η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Το RoadReportCY αναφέρει ότι έχει ήδη διαβιβάσει στις Αρχές της Κύπρου όλο το διαθέσιμο υλικό, μεταξύ άλλων το πρωτότυπο μη επεξεργασμένο βίντεο, πληροφορίες από αυτόπτη μάρτυρα και στοιχεία του οχήματος.

Παράλληλα, καλεί τον διανομέα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία και να υποβάλει επίσημη καταγγελία, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει.